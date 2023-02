Bolsas integrais para latinos em cursos de verão na Universidade de Chicago

A Universidade de Chicago, considerada uma das 10 melhores do mundo e por onde passaram pessoas, como Barack Obama, oferece anualmente bolsas de estudo integrais para estudantes de Ensino Médio da América Latina realizarem um curso de verão na instituição. O programa Latin American Phoenix Scholars conta com 6 formações nas áreas de humanas, exatas e biológicas. Os programas de verão têm duração de uma semana

Como funciona o Latin American Phoenix Scholars

Os bolsistas selecionados deverão dedicar cerca de 5 a 6 horas diárias de estudo e dedicação junto aos professores, assistentes e outros alunos. De acordo com o site da universidade “a Phoenix Week foi projetada para apresentar aos alunos a UChicago, prepará-los para o trabalho de nível universitário, fornecer informações sobre o processo de admissão e permitir que os alunos se conheçam”.

Como se inscrever

As inscrições para as Latin American Phoenix Scholars são online. Podem se inscrever alunos do Ensino Médio em 2023. Os materiais exigidos na inscrição são:

Preenchimento do formulário online;

Transcrição (oficial ou não oficial);

Amostra de escrita (respostas para as perguntas enviadas a seguir);

Pelo menos uma recomendação de professor;

Pelo menos um e-mail de confirmação dos pais;

Uma indicação do atual conselheiro do ensino médio em sua escola (os formulários de indicação devem ser preenchidos pelo conselheiro);

Proficiência em inglês.

Além disso, os candidatos deverão responder as seguintes perguntas durante a inscrição:

“Por que você escolheu o programas/cursos específicos para os quais se inscreveu? Como eles estão relacionados aos seus interesses atuais e planos futuros? Seja o mais específico possível e certifique-se de que a resposta abrange cada um dos cursos escolhidos”. (Limite: 500 palavras)

“Chicago é uma cidade de diversidade e cada um dos nossos 77 bairros tem a própria cultura única. Conte-nos o que sua cultura significa para você. Como este programa afetará sua vida e comunidade?” (Limite: 500 palavras).

“Existem mais de 4.500 faculdades e universidades nos Estados Unidos. Por que você gostaria de passar o verão na Universidade de Chicago? O que a nossa comunidade acadêmica mais te chama atenção?” (Limite: 250 palavras).

De acordo com o site do programa, todos os custos, incluindo mensalidades e taxas, são totalmente cobertos pelas bolsas. Mais informações neste link (disponível aqui). Interessados devem realizar a inscrição até o dia 1º de março.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.