Instituição oferece bolsas de 100% para cursos de negócios no Canadá

A Toronto School of Management (TSoM), escola canadense com foco em gestão e negócios, está com inscrições abertas para bolsas de 100% para quatro programas: Administração de Negócios com cooperação, Gestão de Negócios com cooperação, Gestão de Negócios e Gestão de Negócios Digitais com cooperação.

Os cursos têm duração de um e dois anos, as aulas são voltadas para quem deseja se formar com foco no mercado de trabalho e incluem experiências imersivas em empresas.

O programa Sherryl Kintu Scholarship Fund foi criado em homenagem à ex-diretora da Global University Systems, empresa vinculada à Toronto School of Management que custeia as bolsas de estudo.

O objetivo da iniciativa é dar continuidade aos desejos de Sherryl e “conduzir o sucesso de indivíduos capacitados”, escreve o site da instituição.

Critérios de Seleção De acordo com o site da TSoM, os critérios de seleção dos bolsistas incluem: A qualidade geral da aplicação, com demonstranção “claras de ‘paixão’, ‘direção’, ambição e perspicácia empresarial/empreendedora”;

Aparente necessidade de financiamento;

Os objetivos e a progressão que o estudante alcançará ao receber a bolsa de estudos. As inscrições para os programas devem ser feitas através do site da TSoM, que disponibiliza uma equipe responsável por tirar dúvidas de alunos interessados. Para se candidatar, é necessário comprovar fluência em inglês (IELTS ou provas equivalentes) e passar na avaliação de inglês específica da TSoM, e realizar um teste online com duração de 8 minutos, onde o aluno deve responder 30 perguntas. Mais informações sobre o processo de admissão neste link (disponível aqui).

Para entender como funcionam as bolsas Sherryl Kintu Scholarship Fund, acesse o link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2022.

Sobre os programas disponíveis para as bolsas

Diploma em Administração de Negócios com Cooperação

O curso é separado em duas etapas: 24 semanas em sala de aula e 24 semanas de ensino cooperativo junto às empresas apoiadoras. O objetivo do programa é ensinar as habilidades, ferramentas e conhecimento fundamentais para gerenciar com eficácia as operações de negócios, descobrir eficiências e aumentar a produtividade. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui).

Diploma em Gestão de negócios com Cooperação

Assim como o anterior, o curso é separado em duas etapas: 48 semanas em sala de aula e 24 semanas de ensino cooperativo junto às empresas apoiadoras. O objetivo do programa é ensinar habilidades interdisciplinares para seguir uma carreira internacional de gestão de negócios, de liderança e solução de problemas. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui).

Gestão de Negócios

O programa tem duração de 1 ano e oferece uma formação em Gestão de Negócios com aulas que englobam temas, como: finanças, gestão, marketing e recursos humanos. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui).

Diploma em Gestão de Negócios Digitais com Cooperação

O programa também é dividido em duas etapas: são 36 semanas em sala de aula e 36 semanas de ensino cooperativo junto às empresas apoiadoras. O objetivo é ensinar estratégias de negócios fundamentais e métodos reconhecidos pela indústria para gerenciar pessoas, além de compreender o papel da tecnologia e da alfabetização digital para resolução de problemas. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui).

Mais informações sobre as bolsas da TSoM: Simone.Ricci@gus.global

"Escola de Toronto oferece bolsas de 100% para cursos de negócios no Canadá" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

