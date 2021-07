19 programas de bolsas de estudo para o Canadá, EUA, Alemanha e China

Por Estudar Fora

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Você vai encontrar a seguir as melhores oportunidades de bolsas de estudo para começar seu curso no exterior no segundo semestre de 2021, ou a partir de 2022. Se você está em busca de uma bolsa de estudo com inscrições abertas, está no lugar certo!

Neste mês, temos mais de 2.000 bolsas com inscrições abertas. Confira a seguir as melhores oportunidades de junho.

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudo para estudar fora.

Bolsas de Graduação

Bolsa de estudo na Austrália

A australiana Universidade de Sidney está com inscrições abertas para bolsas de estudo de até $ 40.000 em cursos de graduação e mestrado. A bolsa Vice-Chancellor International Scholarships Scheme (VCIS) cobre apenas o primeiro ano do curso e não é possível renová-la nos anos seguintes.

Para concorrer à uma das bolsas, é necessário se inscrever em um dos cursos de graduação ou mestrado oferecidos pela universidade e realizar o pedido durante a inscrição. De acordo com o site da universidade, “a bolsa será oferecida conforme a disponibilidade de fundos”.

São 4 tipos de bolsas disponíveis:

$40,000 para um ano em semestres consecutivos de um curso;

$20,000 para um semestre;

$10,000 para um semestre;

$5,000 para um semestre.

Nenhum formulário extra é exigido. Interessados devem se candidatar até o dia 5 de julho.

Bolsa de estudo nos Cazaquistão

Kazakhstan Scholarships for International Students oferece 550 bolsas para graduação, mestrado e doutorado

As inscrições para o programa Kazakhstan Scholarships for International Students 2021 (Bolsas de estudo do Cazaquistão para Estudantes internacionais) estão abertas. Promovida pelo Ministério da Educação e Ciências do Governo do Cazaquistão, a iniciativa oferece 550 bolsas para graduação, mestrado e doutorado para qualquer uma das universidades do país.

As bolsas cobrem todos os gastos com mensalidade e taxas e incluem um auxílio mensal para os alunos que variam de acordo com o progresso acadêmico. Em 2021, o programa inclui 490 bolsas para graduação, 50 para mestrado e 10 para doutorado.

A documentação que deve ser enviada varia de acordo com o tipo de bolsa que o estudante está aplicando. Entretanto, devido às tradições do país, todas as inscrições devem incluir um “atestado médico de estudo no exterior e atestado médico de ausência de doenças”. Veja o formulário de inscrição aqui. Os documentos devem estar em Inglês, Cazaque ou Russo e ser enviados até o dia 20 de julho.

Bolsa de estudo na Coreia do Sul

A Universidade KAIST, da Coreia do Sul, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para os programas de graduação. Estudantes internacionais podem concorrer para os cursos que começam em agosto deste ano, entretanto, as bolsas KAIST são permanentes e anuais.

A Universidade KAIST tem foco nas áreas de ciências e tecnologias, inovação e empreendimento. As bolsas de estudo incluem a cobertura de 100% das taxas por 8 semestres, ou seja, pelos 4 anos de graduação, um auxílio de custo de KRW$ 350,000 por mês e plano de saúde.

Interessados devem preencher o formulário online e enviar a documentação exigida, que inclui uma carta de recomendação. Interessados devem se inscrever até o dia 30 de junho. Acompanhe nossa página para receber as atualizações sobre as bolsas KAIST.

Bolsa de estudo nos Estados Unidos

Bolsas integrais e parciais para estudantes internacionais na Snow College

O Snow College, uma faculdade gratuita localizadas no estado de Utah, está oferecendo bolsas integrais e parciais para estudantes de graduação internacionais. A bolsa integral oferece um auxílio de $19.000 dólares para cobrir taxas variadas, assistência de saúde e despesas com estadia pelo período de 1 ano.

Os critérios de avaliação são mérito com base no histórico acadêmico, experiências extra-curricular, voluntárias e compromisso em ajudar os outros. O prazo para a inscrição para o segundo semestre de 2020 é 1º de outubro. As inscrições serão analisadas com base na data de envio.

Veja aqui a lista de cursos oferecidos e mais informações sobre as bolsas. Para se inscrever, preencha este formulário.

Bolsas para Pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

Universidade de Humboldt abre inscrições para bolsas de doutorado

As inscrições para bolsas nos programas de doutorado na Universidade de Humboldt, na Alemanha, estão abertas. Promovido pelo fundo de financiamento Humboldt Research Track, o programa oferece financiamento para quem está saindo do mestrado e entrando em um dos programas de doutorado da universidade.

Os critérios de seleção são excelência acadêmica e uma proposta de projeto de doutorado original e de alta qualidade. Interessados podem se inscrever ainda no processo de finalização do mestrado, entretanto, para efetuar a matrícula e receber a bolsa, é necessário apresentar o diploma de conclusão.

As bolsas de estudo são de € 800,00 por mês durante os 6 primeiros meses, com possibilidade de extensão para mais 6 meses. Estudantes com filhos recebem um valor adicional de € 400,00 e mais € 100,00 por criança, caso tenha mais de um filho.

Os documentos devem ser enviados em Alemão ou Inglês. Para mais informações, veja a página oficial do programa de bolsas. Inscrições devem ser submetidas até o dia 15 de julho.

Programa DAAD de Políticas Públicas e Boa Governança para futuros líderes

O DAAD Helmut-Schmidt, programa de Políticas Públicas e Boa Governança, tem objetivo apoiar futuros líderes em países em desenvolvimento que atuem na promoção da democracia e justiça social.

As bolsas de estudo incluem um subsídio de €$ 861,00 por mês, subsídio para a viagem e moradia, além de seguro-saúde. Os programas são oferecidos em Inglês e Alemão. Confira mais informações sobre todas as bolsas DAAD aqui.

A documentação deve ser enviada em inglês ou alemão. A lista completa, todos os critérios de seleção e inscrição para as bolsas estão disponíveis neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de julho.

DAAD Scholarships abre inscrições para mestrado e doutorado na Alemanha

Maior programa de bolsas internacionais do mundo, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) está com inscrições abertas para estudantes de mestrado e doutorado com estudos relacionados à desenvolvimento nas áreas de ciência aplicadas, arte e humanidades, negócios e direito, educação e língua, engenharia, ciência natural e ciências sociais. As bolsas contemplam os alunos por, no mínimo, dois anos em uma universidade alemã estadual ou reconhecida.

A bolsa para estudantes de mestrado é de 850 euros e para doutorado é de 1.200 euros. Além do auxílio financeiro, os contemplados receberão seguro saúde, auxílio viagem e 230 euros para auxílio em pesquisa.

Para interessados, veja a lista de documentos e formulários exigidos aqui. Confira a lista de cursos disponíveis aqui. Inscrições devem ser feitas até dia 31 de agosto.

Instituto Leibniz de História Europeia oferece bolsas de PhD e Pós-doutorado

O Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (Instituto Leibniz de História Europeia), um instituto público de pesquisa em história localizado na cidade de Mains, está com inscrições abertas para bolsas de pesquisa nos níveis PhD e pós-doutorado. Segundo o Instuto, a bolsa tem como objetivo “ajudá-lo a desenvolver seu próprio projeto de pesquisa em estreita colaboração com pesquisadores que trabalham no IEG”.

Para o pós-doutorado, os candidatos devem ter concluído o doutorado até, no máximo, 3 anos antes e apresentar um relatório final deste projeto para concorrer à bolsa. Já as bolsas de PhD são voltadas para alunos que tenham “pelo menos um grau de mestrado em história, teologia ou outra disciplina que funcione historicamente”. Interessados em se inscrever no PhD, os documentos devem ser enviados até o dia 15 de agosto. Para o pós-doutorado, o prazo é 15 de outubro.

Fundação Alexander von Humboldt oferece bolsas de estudo para “líderes do amanhã”

Já estão abertas as inscrições para o programa anual de uma das instituições mais renomadas da Alemanha para apoio à pesquisa. A Fundação Alexander von Humboldt concede a bolsa German Chancellor Fellowship para estudar por um ano no país europeu. O prazo de candidatura termina em 15 de setembro.

Os interessados(as) devem ter nacionalidade brasileira e diploma de curso de graduação concluído pelo menos doze anos antes do início da bolsa (1º de outubro de 2022), além de experiência inicial de liderança comprovada. É necessário ter proficiência em inglês e/ou alemão e apresentar um projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante um ano, detalhado e elaborado de forma independente.

Universidade Alemã de Ciências Aplicadas oferece 10 bolsas para estrangeiros

Com opções de cursos online e presenciais, a alemã IU de Ciências Aplicadas está oferecendo bolsas de até 80% para os cursos online. Para as bolsas em cursos presenciais, a instituição solicita que os interessados entrem em contato para maiores informações. A ajuda de custo contempla diplomas de graduação, mestrado e MBA, com duração de um a dois anos.

Bolsas de estudo na Austrália

A Universidade de Flinders, instituição pública australiana localizada em Adelaide, está com inscrições abertas para 5 Bolsas Internacionais de Pesquisa em Pós-Graduação. Como parte do Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarship, serão oferecidas até 10 bolsas para pós-graduação na Austrália.

As bolsas são voltadas para estudantes internacionais que desejam fazer um mestrado ou doutorado com pesquisa em diversas áreas. O programa têm duração de até três anos e os estudantes selecionados receberão um auxílio no valor anual de $28,597 mil dólares australianos, além de diversas ajudas de custo. As candidaturas podem ser enviadas por e-mail até 06 de agosto.

Bolsa de estudo na Áustria

Bolsas de estudo para pós-graduação no Instituto Afro-asiático de Salzburg

O programa One-World-Scholarship, financiado pelo poder público da Áustria e instituições de ensino superior do país, é uma bolsa parcial destinada a estudantes da América Latina, África e Ásia que desejam pesquisar junto ao Instituto Afro-asiático de Salzburg.

Os campos de pesquisas que integram o instituto englobam temas, como: redução de pobreza, justiça social, uso sustentável de recursos naturais, segurança alimentar, energias renováveis, proteção ambiental, turismo sustentável, urbanização, saúde, direitos humanos, democratização, boa governança, combate à corrupção, prevenção e resolução de conflitos, relações internacionais e diálogos interculturais etc.

Para estudantes de mestrado, as bolsas oferecem uma remuneração de € 500,00 por mês, para o doutorado, o valor sobe para € 550,00. Os bolsistas podem optar por uma das universidades a seguir, localizadas nas cidades de Salzburg e Tyrol: Uni. Salzburg, Uni. Innsbruck, FH Salzburg, MCI e FH Kufstein.

Os critérios para seleção incluem necessidades financeiras, comprovação de bom progresso acadêmico e interesse nos assuntos pesquisados no Instituto. Veja aqui mais informações sobre o programa. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de julho neste link.

Bolsas de estudo no Canadá

Programa Banting de pós-doutorado oferece bolsas para diversas instituições canadenses

O governo canadense está com inscrições abertas para o programa Banting Postdoctoral Fellowships. O programa contemplará 70 pesquisadores com uma bolsa de 70 mil dólares canadenses por ano e tem duração de até dois anos. O programa é voltado para pesquisadores canadenses e estrangeiros. As inscrições para as bolsas de pesquisa no Canadá se encerram dia 22 de setembro.

Bolsas de estudo na China

Programa Schwarzman Schwarzman de mestrado na China oferece bolsas para jovens líderes

Anualmente, o programa Schwarzman Schwarzman busca por jovens líderes ao redor do mundo para estudarem e estreitarem as relações com a China, potência internacional em permanente ascensão há mais de 20 anos. Com objetivo de “moldar o Futuro dos Assuntos Globais”, o programa oferece cobertura total de custos e uma experiência imersiva em liderança e networking. Estudantes interessados devem fazer a inscrição até o dia 21 de setembro.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Concorra a uma bolsa de até $70.000 para pós-doutorado em Harvard

A Universidade de Harvard abre inscrições para o programa Academy Scholars, voltado para dar subsídio para “acadêmicos de destaque” que estão no início da carreira e entrando no pós-doutorado. O objetivo do programa é dar suporte para pesquisadores com trabalhos nas ciências sociais e direito sobre a história ou cultura de países e regiões fora dos Estados Unidos e Canadá.

Os vencedores receberão uma bolsa de pós-doutorado de $35.000 ou $70.000 e auxílio de pesquisa e treinamento com duração de dois anos na Harvard Academy for International an Area Studies. As mentorias são realizadas pelos Senior Scholars, membros seniores do corpo docente da Universidade de Harvard.

Podem se inscrever estudantes que estejam cursando ou entrando no pós-doutorado nas áreas de ciências sociais ou direito. De acordo com a universidade, a bolsa de estudos “pode elucidar questões domésticas, comparativas ou transnacionais, do passado ou do presente”. Acesse aqui para conferir todas as informações e como se inscrever para o programa.

Bolsas para professores de inglês nos Estados Unidos

A Comissão Fulbright abriu inscrições para o DAI (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers), programa de bolsas para professores de inglês da rede pública. As inscrições estão abertas para candidatos de 6 estados brasileiros (Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Sergipe) e o prazo para se candidatar varia conforme cada um deles. A inscrição deve ser feita por meio da Secretaria Estadual de Educação dos Estados participantes.

Para ser elegível ao programa de bolsas para professores de inglês, é necessário ter licenciatura em Letras/Inglês (concluída após 31 de dezembro de 2010) e ser docente efetivo do idioma no ensino médio, com pelo menos metade de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino regular.

Bolsas de 15 mil dólares para jornalismo econômico em Nova York

A Escola de Jornalismo da City University of New York (CUNY) recebe até 16 de julho as inscrições para a McGraw Fellowship. As bolsas para jornalistas apoiam profissionais de mídia que tenham no mínimo cinco anos de experiência para que desenvolvam matérias aprofundadas em jornalismo econômico.

O programa criado pela CUNY seleciona candidatos que já atuem como jornalistas há, no mínimo, cinco anos. Podem ser jornalistas que trabalhem como freelancers ou editores. Os profissionais escolhidos pela iniciativa passam três meses como “fellows”, recebendo um auxílio mensal de 5 mil dólares. Ao longo de três meses, o valor chega a 15 mil dólares ao todo.

Bolsas de estudo em Israel

Bolsas para pós-graduação na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, está oferecendo bolsas para brasileiras(os) em seus programas de Pós-Graduação em inglês. A bolsa, oferecida pelo Brasil Scholarship Fund (BSF), cobre 50% do valor dos programas (ou 40%, no caso do International LLM). Para concorrer, o candidato deve ser aceito pela universidade e então se candidatar à bolsa através de um formulário.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de mestrado em negócios na Universidade de Oxford para mulheres

A Saïd Business School, escola de negócios da Universidade de Oxford, está com inscrições abertas para o programa Diploma Scholarships for Women, que oferece bolsas para mestrado em negócios na universidade, exclusivas para mulheres. Para a candidatura, as interessadas devem enviar “candidaturas excepcionais” (segundo a instituição) aos programas. As inscrições estão abertas ao longo do ano, entre os dias 10 de maio e 18 de outubro.

São, ao todo, 5 bolsas de estudo para 5 programas diferentes e cada estudante selecionado receberá um total de £10.000. As cinco áreas de estudo são: negócios globais, estratégia financeira, liderança organizacional, estratégia e inovação e inteligência artificial para os negócios.

"As Melhores Bolsas de Estudo com Inscrições Abertas em Julho" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

