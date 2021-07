Maior programa de bolsas no mundo: veja como se inscrever

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Maior programa de bolsas internacionais do mundo, o DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) está com inscrições abertas. As oportunidades são para estudantes de mestrado e doutorado concorrerem a bolsas de estudo na Alemanha com duração de um a três anos.

A seguir, listamos as oportunidades DAAD em aberto de acordo com a data limite de envio das inscrições.

Programa DAAD de Políticas Públicas e Boa Governança para futuros líderes

O DAAD Helmut-Schmidt, programa de Políticas Públicas e Boa Governança, tem objetivo apoiar futuros líderes em países em desenvolvimento que atuem na promoção da democracia e justiça social.

Financiado pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, a iniciativa oferece bolsas de estudo para quem quer realizar um mestrado com foco na promoção de desenvolvimento social, político e econômico no país de origem. Podem se inscrever graduados das áreas de ciências políticas, direito, economia e administração.

As bolsas de estudo incluem um subsídio de €$ 861,00 por mês, subsídio para a viagem e moradia, além de seguro-saúde. Os programas são oferecidos em Inglês e Alemão.

Os critérios de seleção para as bolsas incluem:

Grau de ensino superior obtido com resultados acima da média (entre os primeiros terço das melhores notas);

Certificados de idioma (os requisitos variam dependendo do respectivo curso de estudo);

Envolvimento político e/ou social é considerado uma vantagem;

Provas de estágios e/ou experiência profissional também são pontos positivos;

Um relato conclusivo da motivação acadêmica e pessoal do candidato para o esforço de estudo na Alemanha e motivos da escolha;

Um relato sobre as perspectivas do candidato ao retornar ao seu país ou região de origem.

A documentação deve ser enviada em inglês ou alemão. Confira a lista completa, todos os critérios de seleção e inscrição para as bolsas neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de julho.

Cursos de Pós-Graduação Relacionados ao Desenvolvimento

Alunos de diversas áreas podem se inscrever nas bolsas Development-Related Postgraduate Courses (EPOS). As oportunidades disponíveis são para as áreas de ciências aplicadas, artes e humanidades, negócios e direito, educação e língua, engenharia, ciência natural e ciências sociais.

O objetivo do programa é promover o desenvolvimento através da formação de estudantes e profissionais capacitados em países emergentes e recentemente industrializados. As bolsas são uma oportunidade desses alunos aproveitarem um bom treinamento e construírem uma rede de parceiros internacionais. A lista completa de cursos oferecidos está disponível aqui.

Podem se inscrever graduados com, no mínimo, dois anos de experiência profissional. Para candidatos ao mestrado, a ajuda de custo é de 850 euros. Para doutorado, o auxílio é de 1.200 euros. Além disso, os contemplados receberão seguro saúde, auxílio viagem e 230 euros para auxílio em pesquisa. A bolsa também inclui um curso preparatório de alemão na Alemanha com duração de 6 meses.

Para interessados, veja a lista de documentos e formulários exigidos aqui. Inscrições devem ser feitas até dia 31 de agosto.

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos:

Trabalhar para uma autoridade pública, uma empresa estatal ou privada de um país em desenvolvimento;

Ter como objeto atuar na área de desenvolvimento tecnológico, econômico ou social;

Não ter morado na Alemanha nos 15 meses anteriores ao prazo de inscrição;

Para cursos de alemão, ter níveis de fluência DSH 2 ou TestDaF 4 antes do início do curso de estudo.

Para participar do curso preparatório de alemão, os candidatos devem ter um nível mínimo de B1 no momento da inscrição.

Para cursos em Inglês, é necessário apresentar certificado IELTS (Banda 6) ou TOEFL (pontuação mínima: 550 em papel, 213 em computador, 80 em Internet).

Bolsas de estudos integrais para mestrado em Arquitetura na Alemanha

O DAAD, um dos maiores programas de bolsas de estudos do mundo, está com inscrições abertas para estudantes da área de Arquitetura que desejam realizar um mestrado na Alemanha. Podem se inscrever estudantes formados em Arquitetura, Design de Interiores, Conservação de Monumentos, Planejamento/Desenvolvimento Urbano, Arquitetura Paisagística e Planejamento Paisagístico.

O programa é voltado para quem deseja fazer um mestrado na área de projetos e design. As bolsas são integrais, têm duração de 10 a 24 meses e incluem: pagamento mensal de € 861,00, seguro-saúde, subsídios para estudos, viagem, moradia e familiares.

Além disso, para estudantes internacionais que não dominam o idioma Alemão, as oportunidades oferecem cursos para aprender a língua.

Para se inscrever nos programas de licenciatura, é necessário disponibilizar um número mínimo de CP – pontos de crédito de acordo com o ECTS (European Credit Transfer System) para a área de Design/Projectos (confira aqui a pontuação exigida). Além disso, para concorrer a uma das bolsas o estudante deve apresentar os seguintes documentos:

Certificados (digitalizados com traduções);

Transcrição de histórico acadêmico com notas individuais (incluindo explicação do sistema de notas);

Certificado de diploma universitário (indicando notas finais);

CV completo em forma de tabela;

Carta de motivação (de 1 a 3 páginas);

Formulário de inscrição online;

Traduções para alemão ou inglês de todos documentos;

Lista de projetos/planos;

Formulário de declaração;

Prova de alemão nível B1 (para programa em língua alemã);

Prova de proficiência na língua inglesa -TOEFL, IELTS- (para programa em inglês);

Certificados de emprego – prova de estágios (se necessário).

Os critérios de seleção para os subsídios são “qualificação” e “maturidade artística”, e a “qualidade do projeto, medida pelo plano de estudo e carta de motivação”.

Acesse aqui mais informações sobre as bolsas. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de dezembro. Confira aqui todas as oportunidades DAAD com inscrições abertas.

"DAAD: bolsas de estudo para a Alemanha com inscrições abertas" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.