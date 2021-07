Bill Gates e Sundar Pichai concordam com este conselho (ruim) de carreira

Sabe qual o conselho para ter uma carreira de sucesso que tanto Bill Gates, o fundador da Microsoft, quanto Sundar Pichai, o CEO do Google, concordam?

Na dúvida, siga o seu coração!

Em entrevista à BBC, o CEO do Google deu o seguinte conselho para quem tem uma origem simples e quer atingir um imenso sucesso:

“Eu sempre senti que, mais do que o que mente diz, você precisa descobrir o que anima o seu coração. É uma jornada e você saberá quando achar. Se você achar isso, as coisas costumam dar certo”.

Em palestra para uma turma de alunos se formando em Harvard, Bill Gates deu um conselho parecido.

Segundo ele, quando você não sabe o que quer fazer com a sua vida, o melhor é olhar para aquilo que te deixava obcecado quando tinha 12 a 18 anos.

Os dois poderosos líderes de tecnologia podem concordam, mas pesquisadores da Universidade de Stanford discordam no estudo “Implicit Theories of Interest”.

Para os autores Paul A. O’Keefe, Carol S. Dweck e Gregory M. Walton, o conselho de “seguir sua paixão” pode prejudicar o desenvolvimento de interesses diferentes e criar uma mentalidade fixa sobre suas habilidades.

Em um mundo que cada vez mais valoriza o aprendizado contínuo, esse pensamento pode se tornar numa ameaça ao sucesso profissional.

No entanto, ninguém quer acabar em um trabalho que odeia. Não existe um meio termo?

O conselho de Gates e Pichai não é totalmente ruim, mas deve ser lido como um ponto de partida para uma jornada maior de autoconhecimento.

Ao encontrar um interesse que nos motiva, isso deve ser um estímulo para explorar mais facetas daquele assunto e também entender o motivo para aquilo ser tão importante para você.

Quem resume bem é a fundadora do projeto Meninas Negras, Isabelle Christina:

“Depois de refletir por um tempo, não acho que a gente descobre o propósito. A gente cria o nosso propósito. A coisa que podemos descobrir é a nós mesmos”, diz ela no podcast Como Cheguei Aqui.

Descobrir o que nos move, explorar uma área onde somos talentosos ou buscar a solução de um problema que nos interessa. São todas formas de ouvir o que o coração está nos dizendo. A diferença é o que vamos construir a partir disso.

Quando estava no colégio, Isabelle sonhava em ser médica para ajudar pessoas, mas depois descobriu que no mundo da tecnologia também poderia trilhar uma missão com a mesma motivação. A fundação do Meninas Negras foi uma forma de levar o interesse por tecnologia e inclusão no mercado de trabalho para outras garotas da periferia.

Assim como ela, os interesses de qualquer um podem se desenvolver e mudar com o tempo. Esse é um dos fundamentos do aprendizado contínuo. Encontrar sua paixão, como aconselham Gates e Pichai, serve como uma bússola na carreira.

