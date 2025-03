Bayer abre inscrições para programa de estágio com 78 vagas e bolsa de até R$ 2.800

A Bayer anunciou a abertura de inscrições para seu Programa de Estágio, oferecendo 78 vagas distribuídas entre as áreas agrícola, farmacêutica, bens de consumo e funções corporativas. As oportunidades estão disponíveis em diversos estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Os interessados podem se candidatar até o dia 7 de abril.

Quem pode se inscrever?

O programa é voltado para estudantes de todas as áreas. Para o Estágio Técnico, os candidatos devem estar matriculados em colégios técnicos e ter disponibilidade para estagiar entre um e dois anos. No Estágio Superior, é necessário estar no mínimo no segundo ano da graduação ou no primeiro ano de um curso tecnólogo, com pelo menos um ano disponível para estágio. Já para o Superior Agro, os candidatos devem estar no último ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar entre cinco meses e um ano.

As bolsas-auxílio variam conforme o tipo de estágio:

Estágio Técnico: R$ 1.450 (30h semanais);

R$ 1.450 (30h semanais); Estágio Superior: R$ 2.100 (30h semanais);

R$ 2.100 (30h semanais); Superior Agro: R$ 2.800 (40h semanais).

Aprendizado e desenvolvimento

A jornada dos estagiários na Bayer é impulsionada por iniciativas de capacitação que combinam tecnologia e mentoria. O programa Go Learn, por exemplo, permite que os estudantes escolham habilidades para desenvolver e, por meio de inteligência artificial, recebam conteúdos personalizados, como artigos, livros, vídeos e cursos.

Além disso, a Bayer disponibiliza um Programa de Mentoria Global, conectando estagiários a profissionais experientes de diferentes partes do mundo. Outro diferencial é a oferta de um curso de inglês online gratuito, facilitando o aprimoramento do idioma durante o período do estágio.

“O estágio é uma oportunidade fundamental para o crescimento profissional e pessoal dos jovens talentos. É por isso que investimos fortemente para que cada estagiário tenha as ferramentas e o suporte necessários para alcançar seu pleno potencial”, afirma Gisele Silva, Coordenadora de Atração de Talentos da Bayer no Brasil.

Benefícios além da experiência profissional

Os estagiários da Bayer contam com benefícios que abrangem saúde, bem-estar e segurança financeira. Entre os principais estão:

Assistência médica e odontológica (com possibilidade de inclusão de dependentes);

Programa Conte Comigo , que oferece suporte psicológico, financeiro, jurídico e coaching de saúde e bem-estar;

, que oferece suporte psicológico, financeiro, jurídico e coaching de saúde e bem-estar; Acesso ao Wellhub;

Subsídio para medicamentos;

Seguro de vida;

Short Friday (sextas-feiras com expediente reduzido);

(sextas-feiras com expediente reduzido); Vale-transporte ou ônibus fretado;

Refeição no local ou vale-refeição (dependendo da unidade de atuação).

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site da Bayer e se candidatar até o dia 7 de abril no site da Bayer. O programa busca atrair talentos diversos, refletindo o compromisso da empresa com inclusão e equidade.

Essa é uma oportunidade para estudantes que desejam iniciar suas carreiras em uma multinacional reconhecida por sua cultura de desenvolvimento contínuo e inovação.