BAT Brasil abre programa de trainee com desenvolvimento global e salário inicial de R$ 10 mil

A BAT Brasil, indústria de cigarros brasileira e atual subsidiária da British American Tobacco no país, abriu inscrições para mais uma edição do Global Graduate, programa de trainee da companhia.

Como parte do programa, os profissionais participarão do Global Grad Academy, um treinamento intensivo de uma semana na Inglaterra, com foco no desenvolvimento da próxima geração de líderes.

O salário inicial oferecido é de R$ 10 mil e as inscrições ficarão abertas do dia 19 de junho ao dia 12 de julho de 2024. As vagas disponíveis são distribuídas para as áreas de operações, marketing, agronegócio, RH, TI e finanças, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul e Uberlândia. A previsão de entrada dos selecionados é em outubro deste ano. Veja mais detalhes e como participar:

Principais informações da vaga:

Salário inicial: R$ 10.000

R$ 10.000 Vagas disponíveis: 18

18 Áreas: operações, marketing, agronegócio, RH, TI e finanças

operações, marketing, agronegócio, RH, TI e finanças Locais: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul e Uberlândia

São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul e Uberlândia Inscrições: de 19/6 a 12/7/2024

de 19/6 a 12/7/2024 Início : previsto para outubro de 2024

: previsto para outubro de 2024 Benefícios: mentoria com líderes seniores, treinamento internacional, possibilidade de efetivação em cargos gerenciais

Ao longo de 18 meses, os participantes passam por uma jornada de desenvolvimento com foco em liderança e concluem o processo já contratados em cargos gerenciais. Oito em cada dez participantes são efetivados ao final do program.

Requisitos para participação

Para participar do programa, os interessados devem ter:

Três anos de formação (graduados entre julho de 2021 a julho de 2024);

Inglês fluente;

Fortes habilidades de liderança e comunicação;

Mobilidade total para viver em outras regiões do país e

Conhecimentos avançados no pacote Office.

Etapas da seleção

Este ano, a seleção será composta por seis etapas:

Aplicação da vaga com perguntas sobre requisitos Teste online de lógica (Pymetrics) Entrevista por telefone Dinâmicas em grupo com etapa em inglês Prova de inglês Entrevista final

Como se inscrever?

Para mais informações e para se inscrever, acesse o link de inscrição.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.