Banco Mundial abre vagas nos EUA para jovens profissionais

O Banco Mundial recruta, todos os anos, um grupo de jovens profissionais para o Young Professionals Program (YPP), iniciativa voltada a quem está no começo de carreira. Os selecionados passam a fazer parte do time da organização e integram um programa de desenvolvimento por dois anos nos Estados Unidos. As inscrições para a edição de 2020 vão até 30 de junho.

A partir de 2020, o Banco Mundial juntou o seu processo seletivo com o de duas outras organizações financeiras semelhantes: a International Finance Corporation (IFC) e a Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Assim, é possível concorrer a vagas de todas essas instituições no mesmo processo seletivo. A ideia é somar, ao longo do dos dois anos do YPP, treinamento na área de atuação e mentoria com membros mais experientes das equipes.

Quem pode se inscrever no programa do Banco Mundial

Para se candidatar, é necessário ter formação em campos que sejam relevantes às operações do Banco Mundial. Por exemplo, ciências sociais, finanças, economia, educação e engenharia. Também é necessário ter, no mínimo, mestrado ou doutorado, bem como proficiência em inglês.

Há, ainda, critérios estabelecidos para idade e experiência. Os candidatos devem ter nascido depois de outubro de 1988, e ter pelo menos três anos de atividade profissional no setor de desenvolvimento.

O Banco Mundial lista alguns traços essenciais para os profissionais escolhidos no processo. Primeiramente, é necessário ter interesse e experiência prática em desenvolvimento internacional. E, ainda, bom desempenho acadêmico e habilidades de liderança.

O que é exigido no processo

Como itens da seleção, estão um formulário de application submetido online, bem como currículo atualizado e histórico acadêmico. Também é requisitado um resumo da dissertação ou tese realizada pelo candidato e três cartas de recomendação profissionais.

O candidato ainda deverá escrever dois essays de até 500 palavras cada. No primeiro, deve falar sobre suas motivações para trabalhar no Banco Mundial e por que poderia contribuir para a organização. No segundo, deve explicar por que acredita que organizações como o Banco Mundial são importante para superar os desafios do desenvolvimento econômico.

Quais são os benefícios

Como benefício, o YPP do Banco Mundial oferece salário competitivo durante o período no órgão, bem como auxílio para deslocamento para os Estados Unidos. Ou seja, os jovens estrangeiros escolhidos recebem um valor para ajudá-los na mudança para o país.

Além do período de dois anos de treinamento, somado ao trabalho no banco, os jovens profissionais assinam um contrato de cinco anos. Para saber detalhes sobre o processo e, também, realizar a inscrição, basta acessar o site do programa.

As inscrições vão até 30 de junho para as vagas do Banco Mundial. Depois disso, o processo seletivo reabrirá de 17 de agosto a 21 de setembro, mas apenas para vagas da IFC e da MIGA.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.