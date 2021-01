B2W abre vagas de estágio de verão com trabalho 100% remoto

A B2W Digital, dona das marcas Americanas e Submarino, está com as inscrições abertas para nova edição do seu programa de estágio de verão. Com duração de seis a nove semanas, o trabalho é 100% remoto.

A empresa procura por estudantes brasileiros que cursam graduação no exterior. No entanto, jovens de todo o Brasil e cursando qualquer curso de ensino superior a partir do 5º período podem se inscrever.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar a partir de maio. A B2W procura por pessoas que gostem de inovação, tenham foco em resultados e na resolução de problemas.

O objetivo é dar oportunidade e desenvolver esses jovens profissionais dentro da empresa brasileira. Todos vão colocar em prática um projeto ao longo das semanas de estágio que traga melhorias de processos, suporte à implementação de novas ferramentas e estimule inovações na companhia.

No final do programa, os estagiários de verão vão apresentar seus resultados para o conselho da empresa. Terminado o período, os estudantes também podem ter seu contrato de estágio renovado ou entrar para o banco de currículos da B2W.

O processo de seleção será online com games e desafios para avaliação, além de entrevistas com diretores. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de fevereiro pelo site.