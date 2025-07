Ative o modo analítico do ChatGPT: essa expressão mudar o nível das respostas

Você já se frustrou com uma resposta do ChatGPT que parecia boa… mas superficial demais?

Ou já percebeu que o conteúdo veio certo, mas sem explicar o raciocínio por trás? Isso acontece com mais frequência do que parece — e, muitas vezes, o motivo é simples: você deixou de guiar o modelo durante o caminho.

Há uma instrução que pode ser colocada no meio do seu prompt e que muda completamente o resultado: “explique seus raciocínio”. Ela transforma o ChatGPT de um “responder rápido” em um “pensar com você”.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Essa instrução é:

“Explique cada etapa do raciocínio, como se estivesse ensinando isso a alguém que precisa tomar uma decisão com base na resposta.”

Como usar esse comando no seu prompt — e o que muda

Um exemplo prático é comparar um prompt genérico com um que tenha essa instrução no meio.

Quando você pergunta algo como:“Vale a pena fazer um curso de especialização agora?”, a resposta é correta, mas sem profundidade, que vai depender muito dos seus objetivos.

Já quando a expressão é usada como complemento, é possível ter uma reposta muito mais clara, com estrutura, avaliação de contexto, peso de variáveis e, no fim, uma sugestão coerente.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Um exemplo de prompt detalhado, pensando nessa lógica, seria:

“Vale a pena fazer um curso de especialização agora? Explique cada etapa do raciocínio, como se estivesse ensinando isso a alguém que precisa tomar uma decisão com base na resposta.”

Resposta: muito mais clara, com estrutura lógica, avaliação de contexto, peso de variáveis e, no fim, uma sugestão coerente.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.