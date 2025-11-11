Assistente de IA da Meta que já participa até das avaliações de desempenho dos funcionários

A inteligência artificial deixou de ser um experimento isolado e passou a influenciar processos críticos dentro das empresas. Na Meta, por exemplo, um assistente interno de IA já está sendo usado por funcionários durante os ciclos de avaliação de desempenho. As informações foram retiradas de Business Insider.

O sistema se chama Metamate. Funciona de forma semelhante ao ChatGPT, mas com acesso direto aos dados internos da companhia.

Segundo Joseph Spisak, diretor de produto no Meta Superintelligence Labs, o Metamate consegue buscar informações em documentos criados pelos próprios usuários e produzir um resumo automático de suas principais entregas ao longo do ano.

“Quando chega o fim do ano e quero resumir minha performance, eu chamo o Metamate e ele vasculha tudo o que fiz. Ele resume minhas conquistas e o feedback que recebi. É ótimo”, afirmou Spisak durante o TechEquity AI Summit, na Califórnia.

Além das avaliações, a ferramenta também é usada para construir aplicativos.

Isso reforça a estratégia da Meta, comum a outras gigantes do Vale do Silício, de integrar ferramentas de IA a todas as camadas da operação.

A empresa já usa soluções internas como o Devmate, voltado para apoio em programação, e recursos que monitoram o uso de IA por equipes em jogos e dashboards.

Embora promissora, a tecnologia ainda enfrenta desafios.

Um funcionário da Meta, que preferiu não ser identificado, relatou que os resultados do Metamate podem ser irregulares, especialmente quando falta contexto detalhado sobre os projetos de cada área.

Ainda assim, ele disse que utiliza o sistema para criar feedbacks a colegas, preenchendo templates com exemplos concretos de desempenho.

O que está acontecendo na Meta é um sinal claro do novo perfil profissional que começa a se consolidar: saber usar IA no cotidiano deixa de ser um diferencial e passa a ser um requisito.

Em um cenário em que desempenho, reconhecimento e progresso profissional são temas centrais, entender de IA pode ser tão importante quanto entregar bons resultados.

