Jornadas de 80 horas, câncer e uma venda milionária: os bastidores de uma startup de IA

David Kobrosky abandonou a faculdade duas vezes antes dos 22 anos para criar a Intros AI, uma startup focada em conectar comunidades por meio da inteligência artificial. Aos 26, vendeu a empresa para uma empresa de software chamada Bevy após anos de sacrifícios. As informações foram retiradas de Business Insider.

Tudo começou em 2018, quando Kobrosky deixou a Universidade de Michigan para aceitar um trabalho com Gary Vaynerchuk na VaynerX.

Durante o tempo na empresa, criou projetos paralelos de IA voltados à conexão entre pessoas, ideia que evoluiu para o que seria sua futura empresa.

Em 2020, no início da pandemia, Kobrosky saiu da faculdade novamente para fundar a Intros AI.

A startup propunha usar inteligência artificial para fortalecer comunidades virtuais, conectando pessoas com interesses em comum em grupos de Slack ou Facebook, por exemplo.

Ele acreditava que a IA moldaria a forma como nos relacionamos e decidiu não esperar mais.

A virada veio com o diagnóstico de linfoma em estágio quatro, em 2024, no auge do crescimento da empresa.

Mesmo durante seis meses de quimioterapia, manteve uma rotina intensa de trabalho, reduzindo apenas parcialmente o ritmo aos sábados.

"Meu diagnóstico me ensinou que o tempo é escasso e que preciso agir com urgência e propósito. Já tinha me comprometido com investidores e colocado tudo nesse projeto", afirmou.

Em novembro de 2024, foi informado que o câncer estava em remissão e em julho de 2025 a venda da empresa foi concluída, após uma negociação iniciada no começo do ano.

Hoje, a tecnologia da Intros AI é usada por clientes da Bevy para promover conexões relevantes entre usuários e aumentar a retenção.

Kobrosky assumiu o cargo de gerente de produto de IA na nova companhia, com remuneração superior à que recebia como CEO.

Mais do que um case de superação, sua trajetória revela a urgência e o impacto de dominar inteligência artificial, não apenas para empreendedores, mas para qualquer profissional que queira estar na vanguarda do mercado.

Em meio ao caos, Kobrosky apostou na tecnologia como ferramenta de conexão humana.

E não se arrepende.

“Se você quer deixar sua marca no mundo, vai precisar fazer escolhas difíceis”, disse.

