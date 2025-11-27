As cinco coisas que todo líder precisa desaprender antes que seja tarde

A transformação do trabalho nos últimos anos acelerou a necessidade de líderes repensarem crenças, atitudes e comportamentos. A busca por flexibilidade, a fadiga pós-crises e o novo pacto mental dos profissionais com as empresas tornaram obsoletas muitas práticas tradicionais de gestão.

Nesse cenário, liderar bem hoje exige aprender, desaprender e reaprender continuamente. Veja a seguir cinco tópicos que os líderes precisam desaprender para ter sucesso em sua carreira. As informações foram retiradas do site Forbes.

1. Seu papel

Tran afirma que o ritmo acelerado de mudanças exige que líderes deixem para trás a ideia de que devem ter todas as respostas. Muitos profissionais afirmam que seus gestores não acompanham de perto a realidade do trabalho do time, o que reforça a importância do líder atuar como conector e não como único detentor do conhecimento.

Desenvolver inteligência emocional, empatia e atenção às necessidades do time é essencial para sustentar o engajamento no modelo híbrido.

2. Sua fonte de segurança

O modelo antigo de líder impenetrável perdeu lugar. As equipes desejam autenticidade, transparência e vulnerabilidade, elementos que criam segurança psicológica.

Compartilhar aprendizados, reconhecer erros e buscar feedback fortalece vínculos e melhora a retenção. Ambientes de alta confiança aumentam a tendência de funcionários permanecerem no longo prazo.

3. Suas conversas

Dar ordens e centralizar tudo já não funciona. O foco atual está na autonomia. Em vez de instruções rígidas, perguntas que estimulam reflexão ajudam o time a encontrar seus próprios caminhos.

O líder eficaz oferece o porquê estratégico e apoia na construção do como, incentivando experimentação, tomada de decisão e desenvolvimento de novas competências.

4. Seu conceito de normal

A pandemia redefiniu o que significa trabalhar presencialmente. O trabalho remoto deixou de ser benefício e se tornou necessidade.

A ideia de que a produtividade depende do escritório precisa ser superada. O desafio é direcionar esforços para resultados, não para controle, reconhecendo que colaboração nasce de cultura e liderança, não do espaço físico.

5. Como você aprende

Com profissionais buscando crescimento e desenvolvimento contínuo, o aprendizado tradicional perdeu força. Tran destaca que as pessoas querem aprender quando faz sentido e no formato mais adequado ao dia a dia.

Iniciativas como programas de mobilidade interna ampliam habilidades e fortalecem carreiras. Líderes eficazes cultivam curiosidade, abertura a mudanças e disposição para ajustar comportamentos sempre que necessário.

O futuro da liderança já está aqui

A visão de pensadores do século passado se confirma: líderes de sucesso são aqueles que sabem perguntar, ouvir e evoluir. Ao desaprender práticas ultrapassadas, gestores abrem espaço para uma liderança alinhada aos desafios atuais, mais flexível, humana e comprometida com o aprendizado constante.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

