As cinco coisas que todo líder precisa desaprender antes que seja tarde

Mudanças no trabalho exigem que gestores abandonem velhos hábitos para liderar com mais impacto

Abstract concept of way to achieve business success and leadership. Diverse multiracial team of specialists climbing mountain holding hands. Flat cartoon vector illustration with fictional characters (Alexey Yaremenko/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09h11.

A transformação do trabalho nos últimos anos acelerou a necessidade de líderes repensarem crenças, atitudes e comportamentos. A busca por flexibilidade, a fadiga pós-crises e o novo pacto mental dos profissionais com as empresas tornaram obsoletas muitas práticas tradicionais de gestão. 

Nesse cenário, liderar bem hoje exige aprender, desaprender e reaprender continuamente. Veja a seguir cinco tópicos que os líderes precisam desaprender para ter sucesso em sua carreira. As informações foram retiradas do site Forbes.

1. Seu papel

Tran afirma que o ritmo acelerado de mudanças exige que líderes deixem para trás a ideia de que devem ter todas as respostas. Muitos profissionais afirmam que seus gestores não acompanham de perto a realidade do trabalho do time, o que reforça a importância do líder atuar como conector e não como único detentor do conhecimento.

Desenvolver inteligência emocional, empatia e atenção às necessidades do time é essencial para sustentar o engajamento no modelo híbrido.

2. Sua fonte de segurança

O modelo antigo de líder impenetrável perdeu lugar. As equipes desejam autenticidade, transparência e vulnerabilidade, elementos que criam segurança psicológica.

Compartilhar aprendizados, reconhecer erros e buscar feedback fortalece vínculos e melhora a retenção. Ambientes de alta confiança aumentam a tendência de funcionários permanecerem no longo prazo.

3. Suas conversas

Dar ordens e centralizar tudo já não funciona. O foco atual está na autonomia. Em vez de instruções rígidas, perguntas que estimulam reflexão ajudam o time a encontrar seus próprios caminhos.

O líder eficaz oferece o porquê estratégico e apoia na construção do como, incentivando experimentação, tomada de decisão e desenvolvimento de novas competências.

4. Seu conceito de normal

A pandemia redefiniu o que significa trabalhar presencialmente. O trabalho remoto deixou de ser benefício e se tornou necessidade.

A ideia de que a produtividade depende do escritório precisa ser superada. O desafio é direcionar esforços para resultados, não para controle, reconhecendo que colaboração nasce de cultura e liderança, não do espaço físico.

5. Como você aprende

Com profissionais buscando crescimento e desenvolvimento contínuo, o aprendizado tradicional perdeu força. Tran destaca que as pessoas querem aprender quando faz sentido e no formato mais adequado ao dia a dia.

Iniciativas como programas de mobilidade interna ampliam habilidades e fortalecem carreiras. Líderes eficazes cultivam curiosidade, abertura a mudanças e disposição para ajustar comportamentos sempre que necessário.

O futuro da liderança já está aqui

A visão de pensadores do século passado se confirma: líderes de sucesso são aqueles que sabem perguntar, ouvir e evoluir. Ao desaprender práticas ultrapassadas, gestores abrem espaço para uma liderança alinhada aos desafios atuais, mais flexível, humana e comprometida com o aprendizado constante.

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

