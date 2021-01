Aprenda esta lição de inglês com “O Gambito da Rainha”, da Netflix

A série “O Gambito da Rainha” já foi assistida por mais de 62 milhões de pessoas e se tornou a maior estreia da história da Netflix, além de fazer a busca por jogadas de xadrez e a compra de tabuleiros subirem alguns números.

Então o que você acha de estudar um pouco de gramática em inglês usando algumas citações retiradas da série? Se você ainda não assistiu, não se preocupe: o artigo está livre de spoilers.

Primeiro, assista ao trailer da série e preste atenção ao que é dito logo no começo:

Someday, you’re going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself.

Você notou o uso de “yourself” na frase acima? Consegue entender qual é a função dele na frase?

Em inglês, isso é chamado de reflexive pronoun. Para ficar fácil de identificar, é toda vez que o pronome termina com -self, ou o plural, -selves. Olha só:

Myself (eu mesmo/a)

(eu mesmo/a) Yourself (você mesmo/a)

(você mesmo/a) Himself (ele mesmo)

(ele mesmo) Herself (ela mesma)

(ela mesma) Itself (ele/a mesmo/a, para coisas e animais)

(ele/a mesmo/a, para coisas e animais) Ourselves (nós mesmos/as)

(nós mesmos/as) Yourselves (vocês mesmos/as)

(vocês mesmos/as) Themselves (eles/as mesmos/as)

Este tipo de pronome será usado em 3 situações:

1. Quando a pessoa que executa a ação da frase é a mesma que recebe

Para ficar fácil de entender: imagine que você está cozinhando e, sem querer, corta o próprio dedo. Você executou a ação de cortar e também a recebeu, por isso pode dizer “I cut myself”.

Além do exemplo destacado do trailer acima, aqui estão outros dois retirados de “O Gambito da Rainha” que ilustram esta situação:

“Chess isn’t always competitive. Chess can also be beautiful. It was the board I noticed first. It’s an entire world of just 64 squares. I feel safe in it. I can control it. I can dominate it. And it’s predictable, so if I get hurt, I only have myself to blame.” – Beth Harmon

“I don’t know why my body is so intent on sabotaging my brain, when my brain is perfectly capable of sabotaging itself.” – Alma Wheatley

2. Combinado com “by” para indicar ausência de ajuda

Quando o pronome reflexivo vem acompanhado de “by” queremos dizer que a pessoa da frase vai executar a ação sozinha, sem a ajuda de ninguém.

Você pode dizer, por exemplo, “I want to do it by myself” para expressar que quer fazer algo por conta própria, para desenvolver alguma habilidade.

Outro exemplo retirado da série:

“It takes a strong woman to stay by herself in a world where people will settle for anything, just to say they have something.” – Alice Harmon

3. Usado para enfatizar o sujeito da frase

Neste caso, o pronome reflexivo é opcional: ele serve apenas para dar ênfase a quem executou a ação, e normalmente aparece no final da frase ou imediatamente após o sujeito.

Exemplos:

She told me this herself.

I made the presentation myself!

Agora é só prestar atenção em mais exemplos no seu dia a dia e praticar bastante!

Michel Rosas é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, coordenador de marketing e comunicação na Companhia de Idiomas e professor de inglês há 13 anos. É especialista em estratégias de engajamento e nutrição pela Northwestern University e estratégias de marketing de conteúdo pela Universidade da Califórnia, assim como vários cursos de análise estratégica e utilização de ferramentas de marketing digital. Também é colunista de inglês na Exame.com.