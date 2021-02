Após aporte de R$ 38 mi, startup quer dobrar a equipe e está contratando

A Bxblue, startup de crédito consignado, quer manter o crescimento do ano anterior e já começa 2021 a todo o vapor: além de receber um aporte de 38 milhões de reais, a empresa tem planos de dobrar o tamanho da equipe e já tem vagas abertas em todas as áreas.

Em 2020, a operação da startup cresceu oito vezes. E, em três anos de atuação, a Bxblue originou mais de 500 milhões de reais em contratos de empréstimo consignado.

No começo do ano passado, eles tinham 20 funcionários e estão começando o ano próximos de 60 pessoas na equipe. Para acompanhar a ritmo de crescimento do negócio, eles planejam contratar quase 70 pessoas neste ano.

Segundo Gustavo Gorenstein, CEO e co-fundador da startup, ainda há muito espaço no mercado para eles crescerem. “O mercado de consignado é de cerca de 400 bilhões no Brasil, ainda temos um caminho bonito para percorrer, estamos só engatinhando”, comenta ele.

O plano da empresa agora é fazer seu produto evoluir, oferecer mais serviços e conquistar mais instituições financeiras parcerias. Para isso, boa parte do aporte será direcionado para a contratação de bons profissionais.

“A meta é trazer em torno de 70 novas pessoas para compor o time. A intenção é preencher todas as novas vagas ao longo do ano. De imediato traremos pelo menos 30. Lançaremos as novas vagas em breve”, conta o CEO.

A empresa tem vagas abertas de vários níveis nas áreas de Marketing, Customer Experience (CX), Operacional, Produto e Pessoas. Há oportunidades para pessoa desenvolvedora de software, Tech Lead, UX Product Designer, Analista de Costumer Experience, entre outros.

Sobre a cultura da empresa, o executivo conta que o forma de trabalhar é pautada por duas frentes: aprendizados e resultados.

“Aqui as pessoas têm oportunidade de vivenciar um clima descontraído e que ao mesmo tempo permite um alto grau de desenvolvimento. As áreas são muito integradas e atuam juntas para resolver problemas ou encontrar novas soluções”, fala ele.

E, por causa da pandemia, a maioria das vagas é para trabalho remoto. A startup oferece horário flexível e auxílio para home office. Entre outros benefícios de destaque, estão a licença paternidade de um mês e parceria com o Zenklub.

