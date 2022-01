Após aporte, edtech vai abrir mais de 100 vagas com trabalho remoto

A Layers Education, startup que busca ser um superapp para instituições educacionais, planeja um crescimento de 200% da sua equipe e vai abrir mais de 100 vagas de emprego ao longo de 2022. E as contratações já começaram.

Sonha em ingressar no mercado de marketing digital? Clique aqui e descubra como dar o primeiro passo!

As contratações são parte da estratégia da empresa após receber aporte de 2 milhões de dólares em rodada Seed liderada pelo fundo Endurance e com participação da SQUARE Knowledge Ventures, da Faber-Castell Ventures e dos investidores-anjo da Labs, Rodrigo Dantas (Vindi), Paulo Silveira (Alura) e Lincoln Ando (IdWall).

Danilo Yoneshige, CEO da Layers, viu a necessidade de ampliar o time com o crescimento acelerado da empresa.

“Estamos buscando profissionais de diversos níveis, mas principalmente focados em trazer mais senioridade ao nosso time”, diz.

Das mais de 100 vagas previstas, parte delas já está aberta e é para contratação imediata. Confira

Produto: Software Engineer (5 vagas), Tech Lead (1 vaga), Analista BI (1 vaga), Product Manager (3 vagas), Product Designer (1 vaga)

Suporte e Serviços: Analista Sênior de Onboarding e Suporte (1 vaga)

Sucesso do Cliente: Analista de Customer Sucess (1 vaga)

A sede da empresa é em São Caetano do Sul, em São Paulo, mas as oportunidades têm opção para trabalho remoto ou híbrido. Confira as vagas pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.