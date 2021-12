Professor dá três dicas para fugir dos erros de português no novo ano

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Fim de ano é o momento propício para a criação de mensagens, discursos, tradicionais cartões, vídeos. Dominar a língua portuguesa será importante, até mesmo para evitar determinados ruídos a uma marca.

Antes de tudo, lembre-se de que a falta de revisão ou o puro improviso são um enorme risco. Escreva o texto, revise-o, leia-o em voz alta.

Caso o texto venha a ser falado, treine algumas vezes (e fuja da ideia de decorar simplesmente, para não haver a perda da espontaneidade).

Pois bem: vejamos, agora, algumas possíveis armadilhas gramaticais.

CONSCIÊNCIA SOBRE O PLURAL DOS TERMOS

Concordância nominal e verbal são dois temas importantes, pois reforçam o acordo (singular-singular, plural-plural) entre as palavras. Por isso, tenha especial atenção à pronúncia de todos os fonemas, em construções como “Nós estamos em acordo a...”, “Nós faremos...” etc.

É bem comum que, nas inversões, haja desvio de concordância. Cuidado com isso! Quando o ver vier anteposto ao sujeito simples, a concordância é obrigatória:

“Chegaram tempos difíceis nos últimos dois anos.”

VERBO HAVER

Um dos campeões de audiência gramatical, o verbo haver é invariável (no sentido de existir). Lembre-se:

“Para o próximo ano, haverá inúmeras decisões difíceis no campo político.”

Ressalta-se que, no padrão de nossa língua, o verbo ter indica, em princípio, posse.

ENQUANTO QUE E VÍCIOS DE LINGUAGEM

A palavra “enquanto” é temporal, tem o valor de “quando”. Em vez de criar uma sentença como “Nós, enquanto família, ...”, prefira objetividade e coerência: “Nossa família, esta família etc.”

Outra informação importante é ficar alerta ao uso de “que”: excessos são ruins; na hora da revisão, vale substituir ou eliminar.

Pleonasmos viciosos são deselegantes, tais como: “Somos o elo de ligação com Deus.” Nesse caso, basta usar “elo”.

Por fim, revise o texto; seja direto, mas criativo. Palavras bem-feitas são bem-vindas, ainda mais neste fim de 2021.

DIOGO ARRAIS

Professor de Língua Portuguesa

