Ambev promove feira de carreiras online e gratuita

A Ambev vai realizar sua primeira feira de carreiras entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O evento, chamado de Ambev Conecta, contará com a presença de líderes da cervejaria e será online e gratuito.

A feira é aberta para profissionais de todas as idades e regiões do país que tenham interesse em conhecer os bastidores da companhia e as áreas de atuação.

Com o formato digital, o Ambev Conecta funcionará como feiras presenciais, mas com diversas vantagens da tecnologia. Os participantes terão acesso a stands, trilhas de carreiras, painel de vagas, auditórios para bate-papos, um ambiente de despressurização, espaços de desenvolvimento, entre outras coisas.

O evento terá três dias, mas apenas os dois primeiros serão abertos a todo o público. O terceiro dia será dedicado aos participantes mais engajados na feira. Todo o conteúdo será gamificado e vai permitir medir quem são essas pessoas.

Nathalya Crisanti, Gerente de Atração da Ambev, explica que os participantes vão responder algumas perguntas logo na inscrição que vão direcionar o melhor conteúdo para cada um.

“É a primeira Feira de Carreiras própria da Ambev e com conteúdo exclusivo sobre a companhia. Queremos aproximar, acolher, atrair e encantar as pessoas que sonham em fazer parte do time Ambev, além de mostrar as oportunidades que temos no radar”, afirma ela.

O primeiro dia terá a presença de executivos como Ricardo Melo, VP de People & Management, Eduardo Horai, CTO de Tecnologia, Carla Crippa, VP de Corporate Affairs, Daniel Cocenzo, VP de Vendas, Bruno Stefani, Diretor Global de Inovação, Mauricio Soufen, VP de Supply, e Eduardo Lacerda, BU Brazil President, que fará a abertura do evento.

No segundo dia, o foco estará nas trilhas de carreiras, que são Logística, Marketing, Supply, Tech, Finanças, Bebidas Não Alcóolicas e Internacional.

E o terceiro dia trará a oportunidade de networking, com a possibilidade de interagir com o time de recrutamento da Ambev e até ser encaminhado para uma vaga.

As inscrições podem ser feitas pelo site.