O novo divisor de águas em Wall Street: quem vai sobreviver à era da inteligência artificial?

Os principais executivos de Wall Street começaram a alertar para uma virada decisiva no mercado. As ações de empresas ligadas à inteligência artificial, responsáveis por impulsionar os índices nos últimos meses, agora caminham para um cenário de “vencedores e perdedores”. As informações foram retiradas do Business Insider.

O alerta veio de David Solomon, CEO do Goldman Sachs, e Ted Pick, do Morgan Stanley, em recentes declarações sobre o desempenho das gigantes de tecnologia.

Pick afirmou que 2026 marcará o início de uma "dispersão" no setor, quando o mercado passa a distinguir companhias de alta qualidade das demais.

]Na prática, significa que apenas empresas com fundamentos sólidos e estratégias consistentes de investimento em IA continuarão crescendo.

As demais, ainda movidas por hype e promessas, devem ficar para trás.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O motivo é simples: negócios diversificados e sustentáveis, como software e computação em nuvem, tornam essas companhias mais resistentes a oscilações. O mercado voltou a premiar a eficiência e a punir o improviso.

O fenômeno não é novo. Durante a bolha das pontocom, nos anos 2000, centenas de startups ruíram ao não conseguir transformar expectativas em lucro.

As sobreviventes, Amazon, Apple, Microsoft, Cisco, Intel, se destacaram por combinar inovação tecnológica com estratégia financeira robusta.

Agora, a IA segue o mesmo roteiro: só as empresas que unem tecnologia e solidez resistirão à correção inevitável.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Para os profissionais, a mensagem é direta. A nova fase da inteligência artificial exige mais do que acompanhar tendências, exige compreensão estratégica.

Lisa Shalett, CIO do Morgan Stanley Wealth Management, recomenda priorizar empresas com uso avançado de IA em setores como finanças, saúde e energia, aquelas que realmente transformam dados em decisões inteligentes. Para ela, a dispersão não marca o fim da revolução da IA, mas o início de uma seleção natural.

O mesmo vale para o mundo do trabalho. A inteligência artificial está dividindo profissionais entre os que dominam a nova linguagem dos negócios e os que ainda resistem a aprendê-la.

Saber interpretar dados, automatizar processos e pensar de forma analítica deixou de ser diferencial competitivo: é pré-requisito de sobrevivência.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL