Amazon lança serviço de inteligência artificial de tradução para autores

Ao lançar o Kindle Translate, a Amazon dá mais um passo decisivo no uso de inteligência artificial para transformar setores tradicionais. A nova ferramenta de tradução automática está em fase beta e, por ora, traduz textos do inglês para o espanhol e do alemão para o inglês. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A proposta é clara: facilitar que autores independentes a publicação de suas obras em outros idiomas, aumentando exponencialmente o público leitor. Oportunidades não faltam. Segundo a própria Amazon, menos de 5% dos títulos disponíveis em sua plataforma estão traduzidos para mais de um idioma, uma limitação que a IA pode superar em escala e velocidade.

Agora, escritores que utilizam o Kindle Direct Publishing (KDP) podem traduzir suas obras sem custo adicional e publicá-las com poucos cliques, diretamente pelo portal da plataforma.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Embora o serviço ainda enfrente o desafio da precisão, especialmente em obras literárias com nuances culturais e estilísticas, a empresa garante que as traduções passem por uma avaliação automatizada de qualidade antes de irem ao ar.

Além disso, os autores têm a possibilidade de revisar a tradução antes da publicação, embora essa opção só seja útil para quem domina os dois idiomas envolvidos.

A movimentação da Amazon reforça uma tendência que deve impactar diretamente o futuro da produção de conteúdo global: a inteligência artificial como aliada na expansão de mercado e na quebra de barreiras linguísticas.

A empresa também confirmou que os livros traduzidos com a ferramenta poderão ser incluídos em programas como o KDP Select e o Kindle Unlimited, ampliando ainda mais a visibilidade e o potencial de receita dos autores.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O avanço de ferramentas como o Kindle Translate mostra que não se trata apenas de automatizar tarefas operacionais, mas de redefinir processos criativos, modelos de negócio e canais de distribuição.

A revolução da IA não está mais no futuro: ela já influencia o presente de mercados inteiros, da literatura ao marketing, do varejo à educação. E quem compreende esse movimento desde já tem maiores chances de ocupar posições de liderança nos próximos capítulos da economia digital.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL