Ama cerveja? Você pode criar sua própria bebida no desafio da Ambev

Já sonhou em fazer sua própria cerveja? Com o desafio universitário da Ambev, chegou a sua hora: os competidores devem criar uma nova bebida do zero e os vencedores vão ganhar um lote da cerveja que desenvolveram.

Quem ganhar o desafio também será premiado com um curso cervejeiro com especialistas da empresa. Os grupos inscritos deverão pensar em todo o desenvolvimento do produto, desde a receita até o rótulo de sua cerveja.

Podem participar grupos de até quatro pessoas, de qualquer região do Brasil e cursando qualquer graduação.

Os competidores não precisam saber tudo de cerveja. Para ajudar no desafio, a Ambev fará duas lives com aulas sobre plano comercial e de produção. Os grupos também recebem um guia de orientações para a apresentar as ideias.

O primeiro desafio cervejeiro foi realizado com a turma de estagiários da empresa. O grupo vencedor criou uma cerveja do estilo belga Saison com adição de guaraná.

A ideia foi a união da marca Colorado com a fruta cultivada de sustentável na Fazenda Santa Helena, no município de Mauês, no Amazonas.

Os estagiários acompanharam a produção de sua cerveja e a degustaram. No desafio, a cerveja do grupo campeão terá um lote produzido em uma das mais de 30 cervejarias da companhia.

As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 18 de setembro.

Quer trabalhar na Ambev?

A empresa está com as inscrições abertas para as duas principais portas de entrada para começar a carreira na Ambev.

O programa de trainee aceita recém-formados de qualquer curso e paga salário de 7.000 reais. Sem o exigência de inglês, os contratados receberão bolsas da empresa para estudar a língua. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

Para quem ainda está cursando uma graduação, a empresa tem 200 vagas abertas de estágio em todo o Brasil. As oportunidades também são para qualquer curso e sem o requisito do inglês.