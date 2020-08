Ambev abre 200 vagas de estágio para qualquer curso e sem teste de inglês

A Ambev está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio do segundo semestre de 2020. Para ser cada vez mais inclusivo nas oportunidades de início de carreira, eles aceitam estudantes de qualquer curso e não terão mais teste de inglês.

Serão mais de 200 vagas nas áreas de Business, Supply e Tech, distribuídas por todo o Brasil. Estudantes de graduação superior com formação prevista até 2022 podem se inscrever.

Segundo Illana Kern, head de Gente e Gestão da Ambev, as novidades do programa de estágio desse ano refletem mudanças e demandas vindas da sociedade e dos jovens.

“Nós estamos sempre acompanhando as mudanças da sociedade e analisando como podemos melhorar de dentro para fora, para que a evolução da Ambev seja contínua. Queremos ter uma seleção mais acessível e nos tornar uma empresa com times cada vez mais diversos e inclusivos”, comenta ela.

Além do fim do teste de inglês, a empresa também terá seleção às cegas, sem levar em conta idade ou gênero, e a avaliação de lógica da empresa passou por mudanças.

Para Kern, o novo teste, que se transformou em um jogo, será a grande novidade. Essa etapa terá uma avaliação de competências junto com conteúdos novos sobre o universo da Ambev.

“O formato simula uma rede social e terá vídeos de lideranças de várias áreas contando sobre seu trabalho. Essas lideranças vão lançar desafios relacionados ao conteúdo que apresentaram para os candidatos resolverem em seguida”, conta ela.

Por causa da pandemia, todo o processo será online. Na etapa de vídeo, os candidatos poderão gravar da maneira que se sentirem mais confortáveis, podendo aparecer ou não no vídeo. Assim, os estudantes terão abertura para demonstrar sua autenticidade e criatividade.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro pelo site.

Tour virtual

Para a fase final, o maior desafio do RH: adaptar o dia de experiência na cervejaria para o digital.

“O Day Challenge tradicionalmente oferecia conteúdos, treinamentos, visitas a cervejarias, dinâmicas e entrevistas”, explica ela. “Com as reformulações que fizemos, vamos conseguir garantir a experiência legal e mostrar um pouco mais o dia a dia da Ambev, contando com uma dinâmica totalmente online e entrevistas com líderes da companhia”.

Desde o início da pandemia, enquanto ainda estava se reorganizando para fazer os processos seletivos de forma segura, a Ambev buscou novas formas de manter o contato com os estudantes e profissionais interessados em trabalhar na companhia.

A solução foi um tour virtual — e aula sobre o mundo cervejeiro — para os estudantes inscritos no processo do primeiro semestre. O passeio foi conduzido pelos funcionários e ex-estagiários e fez parte do novo canal do Youtube da empresa, o Ambev Learning.

Isso ainda possibilita que a experiência fique aberta para todos que se interessam pelo tema – tanto quem quiser trabalhar na companhia, quanto os amantes da bebida.

Trainee

A Ambev também abriu as inscrições para seu programa de trainee 2021. Eles procuram por recém-formados de qualquer curso e paga salário de R$ 7 mil. A seleção teve novidades iguais ao do programa de estágio, com a eliminação do teste de inglês e a mudança da prova de lógica.

Sem o requisito dos conhecimentos de língua, os contratados receberão bolsas da empresa para estudar inglês. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020. As inscrições vão até dia 8 de setembro e podem ser realizadas pelo site.