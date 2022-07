Alura oferece 30 mil vagas para curso gratuito e online de programação em Java

Segundo índice da TIOBE Programming Community, que mede a popularidade das linguagens de programação, Java é a mais utilizada no mundo por pessoas desenvolvedoras de software.

De olho nisso, a Alura, unidade de negócios do Grupo Alura, comunidade de aprendizado em tecnologia, está abrindo inscrições para a sua primeira Imersão Java.

Serão cinco aulas gratuitas, entre os dias 18 e 23 de julho, para pessoas em nível iniciante aprenderem a construir do zero seu primeiro projeto em Java, adicioná-los em seu portfólio e dar um upgrade na carreira. A expectativa é atrair cerca de 30 mil inscritos.

Esta é a primeira imersão back-end sobre o tema promovida pela Alura, mas neste ano a edtech já promoveu uma Imersão em Dev, além da Imersão de Dados. Ao todo, mais de 500 mil pessoas foram impactadas pelas imersões da Alura, que iniciou o projeto no começo da pandemia.

As pessoas inscritas terão conhecimentos de como iniciar sua carreira em Java, incluindo aprendizados como: construir uma aplicação do zero, entender como melhorar o código para torná-lo mais flexível e fácil, utilizar banco de dados NoSQL, tornar uma aplicação acessível por qualquer profissional e finalizar um projeto completo para utilizá-lo em um portfólio profissional.

"Essa imersão é especial, afinal, a Alura nasceu de um fórum de usuários de Java (GUJ) e, posteriormente, o tema se tornou uma série de apostilas, utilizada até hoje. Essa linguagem de programação dá início à história da empresa, quando ela ainda se chamava Caelum, mas segue como referência nos dias de hoje”, diz Paulo Silveira, CEO do Grupo Alura.

Além Silveira, bacharel em Ciência da Computação e Mestre pela USP em Geometria computacional, a grade da Imersão Java conta com um time experiente de profissionais. São eles: Jacqueline Oliveira, engenheira de Software formada em Ciência da Computação e pós-graduada em Arquitetura e Engenharia de Software ee Alexandre Aquiles, desenvolvedor de software desde 2005 e professor de programação desde 2013.

As inscrições para a Imersão Java já estão abertas e os interessados podem se inscrever de forma gratuita, basta acessar o site da Alura e incluir informações como nome completo e e-mail.

