Alta performance sem burnout: sete tipos de descanso que líderes não podem ignorar

(Bússola/Acervo pessoal)
Redação Exame
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Para pessoas ambiciosas e focadas em resultados, como líderes em início de carreira ou jovens talentos de alta performance, descansar pode parecer perda de tempo. Mas é justamente o contrário. Sem descanso certo, não há desempenho sustentável.
Se você sente cansaço constante, dificuldade de foco ou falta de motivação mesmo sem excesso de trabalho físico, pode estar negligenciando algum dos 7 tipos de descanso fundamentais, segundo a Dra. Saundra Dalton-Smith.
Cada um atua em áreas diferentes do corpo e da mente — e ignorá-los pode drenar seu desempenho, criatividade e clareza. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Esse é o descanso mais óbvio, mas muitas vezes negligenciado. Pode ser passivo (como dormir ou cochilar) ou ativo (como alongamento, ioga ou massagem).
Um corpo exausto não sustenta decisões rápidas, boa postura em reuniões nem produtividade consistente.
Sabe aquela mente que não desliga nem fora do trabalho? Esse descanso ajuda a silenciar o ruído. Práticas como meditação, pausas reais (sem celular), ou atividades manuais ajudam.
Alta performance exige foco. Sem descanso mental, você perde atenção, comete erros e consome energia com ansiedade.
Barulho, telas, notificações, luzes artificiais — tudo isso sobrecarrega seus sentidos. Use fones com cancelamento de ruído, desligue telas por alguns minutos ou fique em um ambiente silencioso e escuro.
Um cérebro sobrecarregado processa mal informações e perde capacidade de decisão e presença.
A criatividade precisa de pausas. Caminhar na natureza, apreciar arte, ouvir música ou mudar o ambiente de trabalho são formas de recarregar.
Líderes inovadores não resolvem problemas só com lógica — precisam de repertório e visão criativa.
Ser o tempo todo disponível e agradar todo mundo esgota emocionalmente. Aprenda a dizer “não”, a impor limites e a respeitar seus próprios sinais.
Você não lidera bem se está emocionalmente drenado. Autenticidade e autoconhecimento geram mais respeito e clareza.
Não é sobre se isolar — é sobre escolher melhor com quem você gasta sua energia. Priorize pessoas que te fortalecem, não que sugam.
Relações certas ampliam sua confiança, melhoram sua escuta e reduzem o estresse diário.
Mais do que religião, trata-se de encontrar significado. Práticas como voluntariado, oração, leitura ou conversas profundas podem ajudar.
Quem entende seu “porquê” aguenta melhor as pressões do “como”. Propósito sustenta resiliência e visão de longo prazo.
