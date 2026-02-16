Bill Gates recomenda um livro sobre IA que revela o impacto 'desestabilizador' no futuro do trabalho

Bill Gates (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05h00.
No mundo em constante transformação, entender a inteligência artificial não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade.
Bill Gates, conhecido por sua visão aguçada sobre tecnologia e inovação, acredita que o futuro de quase todas as carreiras será influenciado pela IA. Sua recomendação? O livro The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma, de Mustafa Suleyman.
Publicado em 2023, o livro é descrito como essencial para líderes empresariais, chefes de estado e todos que buscam compreender as oportunidades e riscos que a IA traz para a sociedade e para os empregos. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.
De acordo com Gates, a inteligência artificial está em um ponto de inflexão que moldará profundamente os setores econômicos.
Suleyman, pioneiro no desenvolvimento de IA e CEO da Microsoft AI, descreve com clareza como a tecnologia pode ser uma força positiva — ou uma ameaça, caso não seja bem administrada. Gates chamou o livro de uma “visão clara das oportunidades extraordinárias e dos riscos reais que estão por vir”.
A mensagem central é clara: a IA não apenas transformará as profissões tradicionais, mas exigirá dos profissionais uma adaptação rápida e constante.
Seja você um programador, um analista de mercado, um líder de negócios ou até mesmo um criativo, compreender o funcionamento da IA e como aplicá-la em sua área será o diferencial entre estagnação e crescimento profissional.
Nos próximos cinco anos, espera-se que a IA redesenhe a maneira como as pessoas trabalham em quase todos os setores.
Para profissionais que desejam se manter relevantes, isso significa mais do que apenas aprender a usar ferramentas específicas: significa entender a lógica por trás dessas tecnologias.
Suleyman destaca no livro que aqueles que se dedicarem a compreender a inteligência artificial não apenas se adaptarão às mudanças, mas estarão na vanguarda do mercado de trabalho.
Essa habilidade pode abrir portas inimagináveis. Um exemplo é como a IA já tem sido usada para tarefas antes vistas como exclusivamente humanas: diagnósticos médicos, redação de relatórios financeiros e até mesmo produção de conteúdo criativo.
Com isso, os profissionais que aprendem a integrar a IA em seus processos de trabalho não estão apenas otimizando suas funções, mas criando novas oportunidades e redefinindo o que é possível em suas áreas.
O que torna The Coming Wave tão impactante, segundo Gates, é a forma como o autor traduz conceitos complexos de maneira acessível. Ele não apenas apresenta as possibilidades tecnológicas, mas também alerta sobre as responsabilidades éticas e sociais que vêm com elas.
Para profissionais de qualquer área, essa é uma oportunidade de se aprofundar nos fundamentos que irão moldar o futuro.
Investir em entender IA é mais do que uma escolha estratégica — é um passo essencial para alcançar novos patamares. Compreender a interseção entre tecnologia e negócios é o que diferenciará os líderes dos seguidores no cenário atual.
