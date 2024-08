Alpargatas abre vagas para Programa de Trainees com salário mensal de R$ 7.486; veja os requisitos

A Alpargatas, dona da Havaianas, abre inscrições para seu Programa de Trainee 2025, com salários de R$ 7.486,00.

Os candidatos podem se inscrever em dois segmentos: o Trainee Negócios, com vagas de trabalho no escritório da Alpargatas em São Paulo, e o Trainee Industrial, com oportunidades nas fábricas de Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG). O programa tem duração de um ano e propõe experiências, como exposição com o Conselho, o Comitê Executivo e lideranças de projetos.

“O programa de trainees é muito importante para a Alpargatas, é nele que absorvemos e preparamos jovens para a futura liderança da companhia, a fim de escrever os nossos próximos 100 anos de sucesso. Além disso, valorizamos a diversidade e as individualidades de cada um”, afirma José Roberto Daniello, VP Global de People da Alpargatas.

Quais são os benefícios?

Além do salário, os benefícios são Vale Transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Gympass, 13º salário, universidade corporativa (ALU), férias remuneradas, descontos em produtos Havaianas, e day-off no dia do aniversário. Os trainees de negócios recebem vale-refeição, os trainees industriais têm acesso ao refeitório da fábrica.

“Temos um foco muito forte no desenvolvimento dos talentos, com uma trilha bem definida e alinhada aos pilares estratégicos da empresa, com job rotations entre diferentes áreas, contato contínuo com a alta liderança da empresa, além de diferentes treinamentos e especializações”, diz Daniello.

Como será o programa de trainee?

Os aprovados iniciam uma trilha de desenvolvimento composta por cinco passos:

Onboarding (uma imersão na cultura da Alpargatas e suas marcas);

Job rotation (oportunidade de desenvolver uma visão sistêmica e aprimorar habilidades); d

Desenvolvimento de projetos (execução de ideias que trarão impacto direto no cumprimento das metas da empresa, com base em ferramentas e metodologias ágeis de gestão de projetos);

Fechamento do programa (apresentação do projeto em encontro global, com a presença da alta liderança e convidados); e

Desenvolvimento (uma trilha que fortalece os pilares hard skills, soft skills, metodologias ágeis, sistemas de gestão e liderança).

Processo seletivo e requisitos

O processo seletivo é composto por cinco etapas, a serem realizadas ainda em 2024. São elas: inscrição, testes online, dinâmica cultural, case Alpal, e painel com a liderança.

Para as vagas de Trainee Negócios, é necessário:

Ter inglês intermediário,

Disponibilidade para residir na cidade de São Paulo,

Flexibilidade para trabalhar em modelo híbrido, com no mínimo 3 dias presenciais,

Graduados de todos os cursos serão considerados, mas é necessário ter conclusão entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

Já para o Industrial os requisitos são:

Disponibilidade para modelo de trabalho presencial,

Inglês básico.

Apenas graduados de engenharia serão considerados e devem ter concluído o curso entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos até o dia 9 de setembro de 2024. A previsão de início do programa é para janeiro de 2025.