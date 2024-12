Além do hype: o que esperar da inteligência artificial para 2025, segundo este especialista

Ferramentas de inteligência artificial existem há muito tempo. Mas é inegável que nos últimos anos elas deixaram de ser um tema restrito aos especialistas para se tornar comum a todos. É quase como se, de repente, a IA estivesse em todos os lugares: gerando textos, criando imagens, compondo músicas e, claro, protagonizando debates sobre o futuro do trabalho – e até da humanidade.

Mas o que vem depois do hype? O que esperar para 2025? Magno Maciel, co-fundador e CTO da Serafin, uma empresa de serviços financeiros, tem algumas apostas. “Estamos mudando para uma nova forma de consumir informação."

Segundo Maciel, essa mudança acontece por meio da conversa com os dados. “Estamos saindo de um mundo onde acessamos dados para um mundo onde conversamos com eles”, explica. “Seja através de uma conversa escrita, como o ChatGPT, ou através da fala, estamos aprendendo a interagir com os dados do negócio de uma forma conversacional", diz ele, que foi pesquisador da OpenAI.

Essa nova forma de interação, segundo ele, é o que torna a inteligência artificial ainda mais transformadora para o próximo ano. “Essa é uma das maiores tendências no uso da IA. E vai crescer cada vez mais", afirma o especialista.

Curso gratuito e com certificado revela os segredos para transformar a carreira em 2025 usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Na prática, isso significa que, em vez de navegar por menus e botões em busca de informações ou para realizar ações, a IA vai permitir que isso aconteça por meio de uma interação direta, em linguagem natural, como se estivéssemos conversando com outra pessoa. "Isso é transformador", diz Maciel.

Como aproveitar dessa tendência?

Para aproveitar ao máximo a nova era da inteligência artificial, é fundamental entender como integrá-la ao dia a dia – tanto na vida profissional quanto na pessoal. O primeiro passo é enxergar a IA como uma ferramenta que vai além de tarefas pontuais. “A IA é uma alavanca cognitiva que pode estar presente em todos os processos de trabalho, não apenas na etapa final”, afirma.

Muitas pessoas, segundo ele, ainda recorrem à IA apenas para atividades de acabamento, como revisar e-mails ou polir apresentações. “Isso é como usar um carro de corrida com o freio de mão puxado. O potencial real está em aplicar a IA ao longo de todo o processo – desde o brainstorming e a geração de ideias até a validação e análise de propostas”, completa o especialista.

"É isso que nos tira do superficial e nos leva à transformação real" Magno Maciel, co-fundador e CTO da Serafin

O caminho para uma carreira na área

Com a IA ganhando espaço em quase todos os setores, as oportunidades de carreira na área estão se expandindo. Magno destaca que, embora carreiras de desenvolvedores e engenheiros de dados sejam essenciais, existe um mundo de possibilidades para quem vem de outras áreas ou formações.

Curso de IA 100% gratuito: aprenda a usar 10 ferramentas de inteligência artificial agora mesmo com grandes especialistas; garanta vaga aqui

"É um fenômeno bastante interessante", diz ele. "A IA, de certa forma, democratizou as carreiras dentro desse universo de tecnologia", defende.

“Para os profissionais de tecnologia, o foco está em desenvolver habilidades técnicas, como tratamento e estruturação de dados, construção de modelos de IA e integração dessas tecnologias nos sistemas das empresas”, explica. Já para quem não é da área técnica, o segredo está em aprender a aplicar a IA de maneira estratégica. “A chave é entender como as ferramentas de IA podem ser usadas para resolver problemas específicos do negócio”, reforça Maciel.

Essas são as habilidades necessárias

Curiosidade para aprender: A IA está em constante evolução e estar aberto a novas ferramentas e conceitos é essencial;

Capacidade analítica: Saber interpretar dados e extrair insights acionáveis, mesmo sem ser um especialista em tecnologia;

Adaptação tecnológica: Não é preciso ser um programador, mas ter familiaridade com ferramentas de IA e entender como elas funcionam no dia a dia faz toda a diferença;

Comunicação eficiente: Traduzir insights complexos em mensagens claras e práticas para equipes e stakeholders;

Pensamento estratégico: Enxergar além do que a IA pode fazer, visualizando como ela pode impactar e transformar negócios ou processos.

Por onde começar?

Se você está começando do zero, a Faculdade EXAME, instituição que é nota máxima no MEC, desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília). Aqueles que acompanharem o conteúdo até o final, vão receber um certificado de participação que pode ser incluído no currículo para atestar os conhecimentos aprendidos.

EU QUERO CERTIFICADO: se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Com duas horas de conteúdo online, o treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

✅ Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

✅ Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

✅ Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

✅ Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

✅ Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.