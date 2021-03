Agentes autônomos de destaque dão dicas para conquistar clientes

Com a pandemia e as restrições de convívio social, escritórios de agentes autônomos de investimento, os chamados AAIs, precisaram se reinventar e mudar diversas práticas para continuar crescendo e conquistar clientes.

Em 2020, os tradicionais almoços, cafés e reuniões presenciais, que sempre funcionaram como ferramentas de relacionamento com clientes, deram lugar a lives e reuniões à distância, que hoje já estão incorporadas no dia a dia de todo o mundo corporativo.

Diante deste novo cenário, com o objetivo de capacitar e estimular o crescimento dos escritórios de agentes autônomos parceiros, o banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME) promoveu no segundo semestre de 2020 um programa de incentivo chamado Reset Sales para premiar os agentes autônomos que conseguiram aumentar a base de clientes mesmo em meio à crise econômica e às restrições de circulação causados pela pandemia.

Como parte do projeto, entre os meses de julho e dezembro, o banco promoveu uma série de treinamentos com seus parceiros, distribuiu ‘Kits-Live’ (com câmeras e fones de ouvido de alta performance), e presenteou os três profissionais de maior destaque no período, considerando métricas relacionadas à captação de novos clientes e ao aumento de recursos sob gestão do BTG Pactual.

“Procuramos criar uma competitividade saudável entre nossos parceiros, oferecendo treinamentos e suporte para se adaptarem às novas realidades do setor e um estímulo a mais para continuarem crescendo. Estamos muito satisfeitos com o resultado, que mostrou a força desses profissionais espalhados por diversas partes do Brasil”, diz Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Veja, a seguir, dicas dos três vencedores da campanha Reset Sales para elevar vendas em plena pandemia:

Lives frequentes

Um dos vencedores do Reset Sales foi Tiago Pessotti, sócio-fundador da APX Investimentos, escritório com sede em Vitória, no Espírito Santo. Pessotti empreende no mercado de capitais há dez anos, com experiência em assessoria de investimentos variados para os clientes, como renda variável e mercado imobiliário. Como presente, Tiago Pessotti recebeu um automóvel Mitsubishi ASX.

Desde o início da pandemia, para manter a proximidade com seu público, o escritório apostou em lives interativas e intensificou a agenda de reuniões virtuais. “Um bom agente autônomo de investimentos precisa ter foco no relacionamento com seus clientes, acompanhar de perto o mercado e não perder a preocupação em captar”, diz Pessotti.

“Mas, você não atinge resultados sem planejamento ou um bom plano de ação. Gosto muito de uma frase do J.P. Morgan: Vá até onde sua vista alcançar e, ao chegar lá, você conseguirá enxergar mais longe.”

Autoanálise constante

Com passagens por grandes instituições, desde março de 2020 Fernanda Moritz é sócia da MITB Investimentos, escritório localizado na cidade de São Paulo. A seu favor, Fernanda acumula vasta experiência profissional no setor bancário, principalmente na área de private banking e comercial. Como presente pela participação no programa de incentivo Reset Sales, ela ganhou uma Moto Triumph Street Twin.

“Na nossa profissão, o tempo de carreira é essencial, mas o tempo de relacionamento é ainda mais importante. Acima de tudo, é preciso ter ética e princípios para tomar decisões e respeito pelo patrimônio do cliente”, diz Fernanda.

“Para superar limites, em primeiro lugar você precisa se ouvir. Sempre vai ter momentos na sua vida em que você vai tropeçar. Nessas horas, estar conectado com sua essência é o combustível para seguir em frente”, diz.

Capacidade de inovar

Cofundador da Engage Investimentos, escritório com sede em São Paulo, Bruno Leoni tem mais de 16 anos de experiência profissional, sendo sete deles no exterior. O executivo já atuou em diversas áreas do setor financeiro, atendendo a clientes corporativos, institucionais e privados. Pelo terceiro lugar na campanha, ele foi presenteado com um Notebook Mac.

“A profissão do agente autônomo é peça-chave na transformação de uma indústria que por muito tempo ficou estagnada num modelo único. Acredito que os AAIs se adaptaram muito bem a essa nova realidade imposta pela pandemia, acelerando a continuidade do processo de evolução da classe”, diz Bruno Leoni.