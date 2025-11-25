A startup chinesa que desafia o Vale do Silício rumo a US$ 4 bilhões

A startup Moonshot AI negocia uma rodada que pode avaliá-la em cerca de US$ 4 bilhões, reforçando o avanço chinês em um cenário marcado pela crescente competição com o Vale do Silício na inteligência artificial.

Com o interesse de investidores como Tencent e IDG Capital, a startup emerge como um dos movimentos mais ousados de Pequim para reduzir a vantagem tecnológica dos Estados Unidos, de acordo com o The Wall Street Journal.

China se destaca com investidores de IA

Com o interesse de investidores globais e o apoio de gigantes locais, a empresa simboliza a nova estratégia chinesa de escalar modelos mais baratos, mais rápidos e cada vez mais competitivos.

A startup, sediada em Pequim, discute o aporte com investidores globais, entre eles a IDG Capital, e pode levantar alguns centenas de milhões de dólares.

A Tencent, que já figura entre os acionistas, também aparece como potencial participante da rodada. A companhia pretende fechar o acordo até o fim do ano, embora negue ter comunicado aos investidores qualquer cronograma de abertura de capital.

O interesse crescente ocorre em um momento em que a China vive um ciclo acelerado de avanços em IA.

A Moonshot ganhou destaque por sua capacidade de análise de longos textos e já atraiu nomes como Alibaba Group e HongShan Capital. No ano passado, levantou mais de US$ 300 milhões em uma rodada Série B, novamente com participação da Tencent e do fundo Gaorong Capital.

O movimento não é isolado. Outras empresas chinesas de IA caminham para o mercado de capitais, como MiniMax e Zhipu AI.

Mesmo avaliadas abaixo das gigantes americanas, a OpenAI alcançou US$ 500 bilhões recentemente, as startups da China avançam com modelos competitivos, muitas vezes de custo inferior ou até de código aberto.

A própria Moonshot divulgou neste mês seu modelo Kimi K2 Thinking, treinado com chips Nvidia H800. A ferramenta aparece entre as melhores plataformas avaliadas no LMArena, reforçando a busca por liderança tecnológica.

Em uma sessão pública de perguntas e respostas, o fundador Yang Zhilin afirmou que o próximo modelo, o K3, chegará “antes que o data center de um trilhão de dólares de Sam Altman seja construído”.

Para profissionais de todas as áreas, o avanço dessas tecnologias redefine o que significa competir no mercado. A velocidade de inovação vista na China indica que dominar inteligência artificial deixou de ser um diferencial e passou a ser requisito para quem deseja crescer.

Do desenvolvimento de produtos às decisões estratégicas, a IA se tornou a infraestrutura crítica da nova economia e entender como players como a Moonshot evoluem ajuda a antecipar caminhos, construir repertório e abrir novas possibilidades de carreira.

