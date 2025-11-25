IA como acessório: os dispositivos inteligentes que querem entrar na sua rotina

A nova geração de dispositivos inteligentes, de vestíveis a aparelhos portáteis, mostra como a inteligência artificial está deixando os laboratórios e ganhando espaço no dia a dia. Da produtividade à organização pessoal, esses gadgets revelam por que dominar IA se tornou indispensável ao futuro. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Bee

Entre os modelos mais acessíveis está o Bee, um dispositivo em formato de relógio, de US$ 49,99 que grava tudo o que ouve e aprende hábitos para gerar lembretes e anotações.

Com um aplicativo exclusivo para iOS e assinatura de US$ 19, ele oferece transcrições em ordem cronológica e um resumo do dia.

A Amazon comprou a startup responsável pelo produto em julho, ampliando o interesse das grandes empresas no mercado de wearables inteligentes.

Friend

Outro aparelho que chamou atenção é o Friend, um dispositivo em formato de colar, como um pingente branco de US$ 129 que se posiciona como companheiro emocional.

Ele identifica tom e humor do usuário e envia mensagens proativas, como desejar boa sorte antes de uma entrevista.

Apesar da popularidade, o dispositivo enfrentou críticas após uma campanha vandalizada no metrô de Nova York, com mensagens acusando vigilância excessiva.

Limitless

Voltado à produtividade, o Limitless, antes conhecido como Rewind, custa US$ 99 e registra conversas, reuniões e chamadas, transformando tudo em conhecimento pesquisável e resumido.

A proposta atrai especialmente jornalistas e profissionais que precisam recuperar informações com precisão.

O aplicativo oferece 10 horas mensais de recursos de IA, que podem ser expandidos por US$ 29.

Omi

Na mesma linha, o Omi, de US$ 89, oferece respostas, resumos, listas de tarefas e auxílio na agenda.

Ele usa o ChatGPT para interpretar conversas e gerar conselhos personalizados.

Pode ser usado como colar ou fixado na lateral da cabeça com fita médica, detectando automaticamente quando o usuário fala com ele.

NotePin

O NotePin, da Plaud, custa US$ 159 e funciona como um gravador de voz com transcrição em tempo real, voltado a profissionais que dependem de registro preciso de informações, como advogados, jornalistas e estudantes.

A empresa também prepara o lançamento do Plaud Note Pro, vendido por US$ 179 em pré-venda.

Rabbit R1

Entre os gadgets mais comentados está o Rabbit R1, um dispositivo portátil de US$ 199 com tela sensível ao toque e câmera giratória.

Após atualizações que corrigiram falhas iniciais, o aparelho ganhou novos recursos de IA, incluindo o “criações”, que permite construir ferramentas e jogos.

O aumento desses wearables indica uma transformação relevante no mercado . Profissionais de todas as áreas passam a conviver com tecnologias que registram, organizam, analisam e interpretam informações em tempo real.

Entender como elas funcionam, e como podem potencializar produtividade e tomada de decisão, torna-se um diferencial competitivo para qualquer carreira conectada ao futuro.

