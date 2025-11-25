Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

IA como acessório: os dispositivos inteligentes que querem entrar na sua rotina

Uma nova safra de dispositivos vestíveis movidos por inteligência artificial começa a ocupar o mercado com propostas que vão da organização de rotinas ao suporte emocional

Dispositivos de IA ganham espaço como novos assistentes pessoais

Dispositivos de IA ganham espaço como novos assistentes pessoais

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12h00.

A nova geração de dispositivos inteligentes, de vestíveis a aparelhos portáteis, mostra como a inteligência artificial está deixando os laboratórios e ganhando espaço no dia a dia. Da produtividade à organização pessoal, esses gadgets revelam por que dominar IA se tornou indispensável ao futuro. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Bee

Entre os modelos mais acessíveis está o Bee, um dispositivo em formato de relógio, de US$ 49,99 que grava tudo o que ouve e aprende hábitos para gerar lembretes e anotações.

Com um aplicativo exclusivo para iOS e assinatura de US$ 19, ele oferece transcrições em ordem cronológica e um resumo do dia.

A Amazon comprou a startup responsável pelo produto em julho, ampliando o interesse das grandes empresas no mercado de wearables inteligentes.

Friend

Outro aparelho que chamou atenção é o Friend, um dispositivo em formato de colar, como um pingente branco de US$ 129 que se posiciona como companheiro emocional.

Ele identifica tom e humor do usuário e envia mensagens proativas, como desejar boa sorte antes de uma entrevista.

Apesar da popularidade, o dispositivo enfrentou críticas após uma campanha vandalizada no metrô de Nova York, com mensagens acusando vigilância excessiva.

Limitless

Voltado à produtividade, o Limitless, antes conhecido como Rewind, custa US$ 99 e registra conversas, reuniões e chamadas, transformando tudo em conhecimento pesquisável e resumido.

A proposta atrai especialmente jornalistas e profissionais que precisam recuperar informações com precisão.

O aplicativo oferece 10 horas mensais de recursos de IA, que podem ser expandidos por US$ 29.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Omi

Na mesma linha, o Omi, de US$ 89, oferece respostas, resumos, listas de tarefas e auxílio na agenda.

Ele usa o ChatGPT para interpretar conversas e gerar conselhos personalizados.

Pode ser usado como colar ou fixado na lateral da cabeça com fita médica, detectando automaticamente quando o usuário fala com ele.

NotePin

O NotePin, da Plaud, custa US$ 159 e funciona como um gravador de voz com transcrição em tempo real, voltado a profissionais que dependem de registro preciso de informações, como advogados, jornalistas e estudantes.

A empresa também prepara o lançamento do Plaud Note Pro, vendido por US$ 179 em pré-venda.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Rabbit R1

Entre os gadgets mais comentados está o Rabbit R1, um dispositivo portátil de US$ 199 com tela sensível ao toque e câmera giratória.

Após atualizações que corrigiram falhas iniciais, o aparelho ganhou novos recursos de IA, incluindo o “criações”, que permite construir ferramentas e jogos.

O aumento desses wearables indica uma transformação relevante no mercado . Profissionais de todas as áreas passam a conviver com tecnologias que registram, organizam, analisam e interpretam informações em tempo real.

Entender como elas funcionam, e como podem potencializar produtividade e tomada de decisão, torna-se um diferencial competitivo para qualquer carreira conectada ao futuro.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação,  por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

   QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

A inteligência artificial vai repetir o maior erro de previsão da história digital?

Procurando emprego? Use esses comandos para analisar vagas antes de se inscrever

Google x OpenAI: a guerra invisível que muda o poder na tecnologia

A startup chinesa que desafia o Vale do Silício rumo a US$ 4 bilhões

Mais na Exame

Carreira

A inteligência artificial vai repetir o maior erro de previsão da história digital?

Esporte

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Inteligência Artificial

Nvidia nega boato sobre 'maior fraude contábil da história da tecnologia'

Future of Money

Deutsche Bank: 5 fatores derrubaram o bitcoin, e queda pode continuar