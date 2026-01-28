A regra de três palavras que Oprah usa e pode elevar sua inteligência emocional agora

Durante décadas à frente de seu icônico talk show, Oprah Winfrey entrevistou algumas das pessoas mais influentes do mundo, de Barack Obama a Beyoncé, de grandes empresários a artistas mundialmente conhecidos.

Mas, após cada entrevista, algo curioso acontecia — quase todos faziam a mesma pergunta, discretamente: “Tudo bem?”

A princípio, parecia uma gentileza. Mas com o tempo, Oprah entendeu que essa pergunta revelava uma necessidade humana profunda, comum a todos os níveis de sucesso, o desejo de ser ouvido, compreendido e, principalmente, de saber se aquilo que foi dito teve algum impacto.

A partir dessa percepção, surgiu o que hoje é chamada de “Regra da Oprah”, uma prática simples, mas poderosa, de inteligência emocional que pode transformar a forma como nos relacionamos, lideramos e crescemos profissionalmente. As informações foram retiradas de Inc.

A regra da Oprah: o que está por trás de “Tudo bem?”

Na Forbes 400 Summit, Oprah resumiu o que aprendeu após milhares de entrevistas:

“Todos querem saber: Você me ouviu? O que eu disse fez diferença?”

Essas duas perguntas, mesmo quando não verbalizadas, estão por trás da insegurança que muitas pessoas sentem ao falar em público, liderar reuniões ou apresentar projetos. Queremos ter certeza de que fomos escutados de verdade e que nosso esforço foi reconhecido.

E isso não vale apenas para celebridades. Essa sensação de validação emocional está diretamente ligada ao engajamento, à motivação e à confiança das equipes.

Reconhecimento é mais emocional do que técnico

Muitas lideranças acreditam que feedback se resume a análises objetivas, entregas e metas cumpridas. Mas, como aponta o artigo, a dimensão emocional do reconhecimento é igualmente importante, e muitas vezes negligenciada.

Pessoas emocionalmente inteligentes sabem que o reconhecimento não é só sobre resultados, mas sobre percepção. Quando você demonstra que ouviu alguém com atenção e que o que ela disse teve impacto, você a valida como profissional e como ser humano.

