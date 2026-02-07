Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A palavra que faz o ChatGPT responder com mais profundidade do que o normal

Inserir a palavra “aprofundado” no seu prompt ativa respostas mais analíticas, densas e ricas em contexto

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Ferramentas de IA, como o ChatGPT, funcionam por associação. A palavra “explicar” ativa uma resposta muito básica, que pode não trazer todas as informações que você precisa.

Agora, se você digitar “responda de forma aprofundada”, é possível ativar um modo diferente no algoritmo: uma estrutura mais robusta, argumentos mais completos, e, muitas vezes, um raciocínio mais cuidadoso.

Essa palavra diz ao modelo: “não me trate como leigo, mas sim como alguém que quer pensar”.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Exemplo prático de como isso funciona 

“Explique de forma aprofundada o conceito de [tema], incluindo origens, impactos regulatórios e críticas recentes”

Assim, é possível ter uma análise mais rica, menção a marcos históricos, tendências globais e pontos de debate, por exemplo. Esse prompt pode funcionar para diversos temas que você precisar se aprofundar no assunto.

Dicas para potencializar o uso

Combine “aprofundado” com outros complementos no prompt:

  • “Dê uma explicação aprofundada, com exemplos do Brasil.”
  • “Reflita de forma aprofundada sobre os riscos dessa decisão.”
  • “Escreva um post para LinkedIn com uma visão aprofundada sobre esse tema, voltada para líderes.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

  • “Me dê uma análise aprofundada, como se estivesse explicando para um diretor de empresa.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Estas são as três profissões mais valiosas até o final da década; veja se a sua está na lista

Essa ex-executiva da Netflix explica por que ignorar um 'bom conselho' foi decisivo em sua carreira

Jeff Bezos resume em 4 palavras de liderança por trás de objetivos realmente difíceis

Mais na Exame

Carreira

Estas são as três profissões mais valiosas até o final da década; veja se a sua está na lista

Esporte

Palmeiras x Corinthians: que horas e onde assistir a final da Supercopa Feminina

Pop

Você lembra? 'Anjo' já teve direito de sair do BBB

Negócios

Quem foi Henrique Maderite? Conheça a trajetória do influenciador do 'Sextou BB'