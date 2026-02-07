A palavra que faz o ChatGPT responder com mais profundidade do que o normal

Redação Exame
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Ferramentas de IA, como o ChatGPT, funcionam por associação. A palavra “explicar” ativa uma resposta muito básica, que pode não trazer todas as informações que você precisa.
Agora, se você digitar “responda de forma aprofundada”, é possível ativar um modo diferente no algoritmo: uma estrutura mais robusta, argumentos mais completos, e, muitas vezes, um raciocínio mais cuidadoso.
Essa palavra diz ao modelo: “não me trate como leigo, mas sim como alguém que quer pensar”.
“Explique de forma aprofundada o conceito de [tema], incluindo origens, impactos regulatórios e críticas recentes”
Assim, é possível ter uma análise mais rica, menção a marcos históricos, tendências globais e pontos de debate, por exemplo. Esse prompt pode funcionar para diversos temas que você precisar se aprofundar no assunto.
Combine “aprofundado” com outros complementos no prompt:
