A lista secreta de alvos da IA: quem pode ser comprado no setor de software

A pressão da inteligência artificial sobre o modelo tradicional de software derrubou avaliações de mercado e reacendeu o interesse de investidores por fusões e aquisições. A queda nas ações de empresas antes celebradas e a dúvida sobre o impacto das ferramentas generativas no SaaS criaram um ambiente de incerteza.

Segundo o Business Insider, para analistas da RBC Capital, esse cenário abriu uma janela rara para compradores, sobretudo fundos de capital privado, que buscam ativos baratos antes de uma possível reorganização do setor.

Segundo a instituição, o volume de fusões e captações em software cresceu 78% no ano.

O diagnóstico é direto: com a pressão da IA e a dificuldade de muitas empresas em construir narrativas consistentes de transformação, surgem oportunidades para grupos que queiram reestruturar modelos de negócio e prepará-los para um ambiente orientado por algoritmos.

Quem está na mira da IA?

Ao examinar potenciais alvos, os analistas destacam companhias com base sólida de clientes, fluxo de caixa estável e pouca clareza sobre sua estratégia de IA, exatamente o tipo de perfil que tende a atrair compradores em busca de valor represado.

É o caso de empresas como Asana, Box e Dropbox, que enfrentam competição crescente de plataformas nativas em IA.

Outras, como Confluent, GitLab, Elastic e Five9, possuem tecnologias estratégicas que podem acelerar a oferta de grandes players ou complementar ecossistemas corporativos.

A dinâmica ajuda a explicar por que nomes como DocuSign, Coursera, Qualys, Rapid7, Varonis e PagerDuty também aparecem no radar: todas operam em segmentos diretamente afetados pela automatização de processos, segurança orientada por dados ou infraestrutura em nuvem, áreas onde IA generativa já impulsionam novas demandas.

Para investidores e para a força de trabalho do setor, a disputa não gira apenas em torno de ativos: envolve também a capacidade de entender como a inteligência artificial está redefinindo o valor no mercado global de software.

