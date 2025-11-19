Quem realmente ganha com IA? Alguns setores já estão ficando para trás no mercado

Adoção de IA começa a gerar ganhos mensuráveis entre empresas nos EUA (Imagem gerada por IA/Freepik)
Redatora
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12h00.
Novos dados do Morgan Stanley mostram que 15% das companhias do S&P 500,índice que reúne as 500 maiores empresas dos EUA, já registram ganhos mensuráveis com a tecnologia — um avanço em relação ao ano anterior. As informações foram retiradas de Business Insider.
O levantamento indica que a inteligência artificial começa a gerar resultados concretos no desempenho das corporações e revela uma mudança de fase: a IA deixa de ser promessa futura e passa a influenciar, de forma clara, produtividade, eficiência e competitividade em alguns dos setores mais relevantes da economia americana.
Entre as organizações classificadas pelos analistas como “adotantes de IA”, quase um quarto já percebe impacto direto em desempenho operacional.
O movimento é liderado pelo setor de tecnologia: 39% das empresas do segmento apontaram ganhos concretos graças à IA, um salto em comparação aos 26% do ano anterior.
Entre os setores fora da tecnologia, o movimento é igualmente revelador.
Comunicação aparece com 26% das empresas relatando ganhos.
Finanças registra 16%. Até áreas historicamente mais lentas na incorporação de novas tecnologias, como energia, saltaram de 0% para 10% em doze meses.
A tendência indica que a habilidade de interpretar dados, trabalhar com automações e integrar IA a processos diversos passa a ser diferencial imediato na carreira, e não apenas um conhecimento adicional.
A curva de adoção entre as empresas do S&P 500 mostra que, na medida em que a tecnologia se espalha, cresce também o número de setores que registram impacto mensurável.
Isso significa mais espaço para profissionais que saibam navegar entre ferramentas, interpretar métricas e transformar recursos de IA em resultados concretos.
O cenário reforça que inteligência artificial se tornou competência essencial para quem busca posições estratégicas — independentemente da área de formação.
