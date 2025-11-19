Quem realmente ganha com IA? Alguns setores já estão ficando para trás no mercado

Novos dados do Morgan Stanley mostram que 15% das companhias do S&P 500,índice que reúne as 500 maiores empresas dos EUA, já registram ganhos mensuráveis com a tecnologia — um avanço em relação ao ano anterior. As informações foram retiradas de Business Insider.

O levantamento indica que a inteligência artificial começa a gerar resultados concretos no desempenho das corporações e revela uma mudança de fase: a IA deixa de ser promessa futura e passa a influenciar, de forma clara, produtividade, eficiência e competitividade em alguns dos setores mais relevantes da economia americana.

Entre as organizações classificadas pelos analistas como “adotantes de IA”, quase um quarto já percebe impacto direto em desempenho operacional.

Quem já lucra com IA?

O movimento é liderado pelo setor de tecnologia: 39% das empresas do segmento apontaram ganhos concretos graças à IA, um salto em comparação aos 26% do ano anterior.

Entre os setores fora da tecnologia, o movimento é igualmente revelador.

Comunicação aparece com 26% das empresas relatando ganhos.

Finanças registra 16%. Até áreas historicamente mais lentas na incorporação de novas tecnologias, como energia, saltaram de 0% para 10% em doze meses.

A tendência indica que a habilidade de interpretar dados, trabalhar com automações e integrar IA a processos diversos passa a ser diferencial imediato na carreira, e não apenas um conhecimento adicional.

A curva de adoção entre as empresas do S&P 500 mostra que, na medida em que a tecnologia se espalha, cresce também o número de setores que registram impacto mensurável.

Isso significa mais espaço para profissionais que saibam navegar entre ferramentas, interpretar métricas e transformar recursos de IA em resultados concretos.

O cenário reforça que inteligência artificial se tornou competência essencial para quem busca posições estratégicas — independentemente da área de formação.

