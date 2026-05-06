A lição do número 1 de executiva do Google para se destacar na carreira

O mercado de trabalho para recém-formados e estudantes em início de carreira é frequentemente marcado por uma dúvida central: a formação acadêmica é suficiente para garantir uma vaga em uma grande corporação?

A insegurança em relação às competências técnicas é um dos principais obstáculos psicológicos para quem busca a primeira experiência profissional, especialmente em processos seletivos de alta concorrência.

No entanto, para as muitas empresas, o currículo acadêmico tradicional é apenas o ponto de partida. O diferencial competitivo tem se deslocado da nota em sala de aula para a capacidade de exploração e proatividade do indivíduo durante o período universitário.

A busca pelo repertório extracurricular

A construção de um perfil atrativo para empresas envolve a demonstração de que o período de graduação foi utilizado como um laboratório de experimentação. De acordo com Bruna Seibert, gestora de programas e atração de talentos do Google, a passividade acadêmica é um dos pontos que os recrutadores buscam evitar.

Para a executiva, a graduação deve ser encarada como um ecossistema de oportunidades que vai além das disciplinas obrigatórias.

"O grande diferencial é mostrar que não se está só passando pela graduação, mas buscando conhecer o máximo possível dentro desse ambiente, fazer parte de empresa júnior, fazer iniciação científica ou até mesmo criar o próprio empreendimento.”

A fala de Seibert reforça uma tendência global no recrutamento da valorização de soft skills e da curiosidade intelectual. Em grandes corporações, onde os processos e tecnologias mudam em ritmo acelerado, a capacidade de aprender a aprender e o interesse genuíno por diferentes áreas de atuação são vistos como indicadores de resiliência e adaptabilidade.

Superando a insegurança do "primeiro emprego"

A insegurança sobre a falta de competências técnicas específicas pode ser mitigada quando o foco se volta para a trajetória de aprendizado. Para quem busca a primeira oportunidade, a narrativa do "currículo em construção" é mais valiosa do que a tentativa de demonstrar uma senioridade que ainda não existe.

Ao priorizar a experimentação, o estudante não apenas aumenta as chances de sucesso em processos seletivos, mas também utiliza o período universitário para reduzir as incertezas sobre o próprio futuro profissional.

No fim, as grandes empresas não buscam profissionais prontos, mas mentes que demonstraram, por meio de ações concretas, que possuem a inquietação necessária para continuar evoluindo dentro da organização.

Preparação estratégica para processos seletivos

Diante de um cenário em que grandes empresas priorizam cada vez mais competências comportamentais e vivências práticas, iniciativas de formação complementar ganham relevância para quem está no início da carreira.

É nesse contexto que surge o curso gratuito de Processo Seletivo do Na Prática, plataforma que reúne conteúdos voltados à empregabilidade. A proposta é ajudar estudantes e recém-formados a entenderem o que recrutadores avaliam ao longo das etapas de seleção — indo além do desempenho acadêmico.

O programa aborda desde a construção de um currículo mais estratégico até a preparação para dinâmicas e entrevistas, com foco no desenvolvimento de habilidades valorizadas pelo mercado, como proatividade, comunicação e capacidade de resolver problemas.

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