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O conselho de Sócrates que ainda ajuda a tomar decisões melhores de carreira

Questionar valores, escolhas e motivações pode trazer a clareza necessária para decidir os próximos passos profissionais

Sócrates (Greg O'Beirne/Wikimedia Commons)

Sócrates (Greg O'Beirne/Wikimedia Commons)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18h13.

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Escolher uma carreira, aceitar uma proposta ou decidir se chegou a hora de mudar de direção parece, à primeira vista, uma questão de oportunidade. Mas muitas dessas decisões começam antes: na capacidade de entender o que realmente importa, quais padrões orientam as escolhas e por que determinadas metas parecem tão desejáveis

Essa discussão atravessa séculos e aparece no pensamento associado a Sócrates sobre o autoconhecimento.

O artigo recupera o princípio de “conhecer a si mesmo” para discutir identidade e questionamento pessoal. A ideia também é explorada pelo filósofo Christopher Moore, professor da Pennsylvania State University e autor de Socrates and Self-Knowledge

Em sua interpretação, o autoconhecimento socrático não é um exercício puramente introspectivo: ele envolve examinar crenças, reconhecer limitações e construir entendimento também por meio do diálogo com outras pessoas.

No ambiente profissional, esse raciocínio ganha uma aplicação concreta. Quanto menos um profissional entende o que orienta suas decisões, maior o risco de construir uma carreira baseada apenas em expectativas externas. As informações foram retiradas do Upworthy.

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Autoconhecimento começa quando a resposta automática deixa de ser suficiente

Uma promoção parece boa porque aumenta o salário, uma empresa parece desejável porque tem prestígio e uma determinada área parece atraente porque oferece status.

Nada disso é necessariamente um problema. A questão aparece quando o profissional nunca se pergunta por que deseja aquilo.

Em episódio do podcast The Happiness Lab, a professora de Filosofia de Yale Tamar Gendler retoma o pensamento socrático justamente por esse ângulo. Segundo ela, questionar as próprias motivações pode revelar que algumas convicções sobre dinheiro, status ou reconhecimento foram assumidas como verdade sem muita investigação.

Para a carreira, isso significa substituir perguntas genéricas por outras mais difíceis:

  • Por que eu quero essa promoção?
  • Eu realmente quero liderar pessoas ou apenas avançar na hierarquia?
  • Gosto desta área ou gosto do reconhecimento associado a ela?
  • Estou escolhendo este caminho porque combina comigo ou porque parece ser o próximo passo esperado?

Não existe uma resposta correta —- o valor está em descobrir se a escolha é consciente.

Autoconhecimento não acontece apenas olhando para dentro

Essa é uma das partes mais interessantes da leitura de Christopher Moore sobre Sócrates. Conhecer a si mesmo não seria apenas sentar sozinho e refletir.

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O diálogo também importa. Moore argumenta que o processo socrático envolve construir autoconhecimento com amigos, interlocutores e até críticos, porque outras pessoas podem revelar contradições e padrões que não percebemos sozinhos.

Nenhuma percepção externa precisa ser aceita automaticamente, mas padrões repetidos merecem investigação.

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