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O custo invisível da padronização de talentos

Estudo aponta que falta de diversidade e processos seletivos limitados comprometem inovação e crescimento

Falta de diversidade e comprometem inovação e crescimento de empresas | Freepik

Falta de diversidade e comprometem inovação e crescimento de empresas | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10h30.

A falta de diversidade na hora da contratação pode atrasar o crescimento e gerar prejuízo para as empresas. Segundo o relatório A diversidade importa cada vez mais da McKinsey & Company, consultora de gestão estratégica, esse é um fator determinante para o sucesso corporativo atual. 

É comum ver corporações contratarem talentos com um padrão, formados por uma mesma universidade e até de uma mesma cidade. O problema é que esse padrão não traz a inovação necessária, pois são profissionais quase clonados, com as mesmas experiências e percepções de carreira. 

Outro fator nesse modelo de seleção é que cria-se um filtro que afasta profissionais que muitas vezes são qualificados, mas não sentem que têm a chance de serem selecionados para o processo. 

Enxergar esse fenômeno no atual mercado é importante para que as empresas saibam como combater esse fator que está impedindo o seu desenvolvimento.

Encontre candidatos que já chegam avaliados — e prontos para se destacar 

O paradoxo da IA no recrutamento

A busca por profissionais qualificados se tornou um grande desafio e com a automatização dos processos seletivos que deveria facilitar esse encontro virou empecilho, pois a IA que deveria ajudar os recrutadores a encontrar talentos pré-selecionados, hoje é uma ferramenta de segregação. 

A gestora de programas e atração de talentos do Google Bruna Seibert afirma que muitos jovens talentos desistiem da candidatura pois acham que não serão selecionados. 

“O Google valoriza jovens talentos que tenham vivência e experiências para além da graduação, mas muitas vezes não alcançamos esses talentos porque eles mesmo acreditam que seria impossível de serem selecionados”, afirmou. 

O candidato é muito mais do que a automação lê no currículo, no entanto inteligência artificial só tem o contato com as competências técnicas descritas, sem avaliar a trajetória por completo.   

Para quebrar essa barreira, empresas como o Google, Ambev e BTG Pactual estão optando por processos seletivos presenciais e feiras de carreira. Desse modo, os recrutadores têm acesso a profissionais que estão de fato em busca de empregos e empenhados em construir uma carreira. 

Conectar talento e oportunidade além do currículo

Diante desse cenário, iniciativas que aproximam empresas de talentos diversificados ganham relevância estratégica. A Conferência de Carreira do Na Prática surge como uma dessas pontes, reunindo organizações e jovens profissionais em um ambiente que prioriza o contato direto, a troca de experiências e a ampliação de repertórios. 

A cada edição, a conferência reúne cerca de 500 jovens de todo Brasil, selecionados com base em competências previamente avaliadas. Esse recorte qualificado permite que empresas tenham acesso a um grupo diverso e preparado, enquanto os participantes encontram um espaço mais acessível para se apresentar além das métricas tradicionais de currículo e formação. 

Conecte sua empresa a talentos diversos e pré-avaliados CLIQUE AQUI e saiba como participar da próxima edição

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