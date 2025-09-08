Aos 18 anos, jovem fatura US$ 1,4 milhão por mês com app de IA criado no quarto de casa

Na casa dos 18 anos e com o primeiro semestre da faculdade recém-iniciado, Zach Yadegari já ocupa o cargo de CEO de uma empresa com receita bruta mensal estimada em US$ 1,4 milhão.

Zach fundou a Cal AI, um aplicativo que usa inteligência artificial para estimar calorias a partir de fotos de refeições. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Nascimento de uma ideia

Criado em maio de 2024 na casa dos pais, em Roslyn, Nova York, o app Cal AI nasceu de uma necessidade pessoal: Yadegari, que havia começado a se exercitar, considerava maçante preencher manualmente seus dados alimentares nos aplicativos de contagem de calorias disponíveis.

A solução encontrada foi criar uma ferramenta que automatizasse esse processo com o uso de IA. O resultado foi um produto com mais de 8,3 milhões de downloads e uma base de usuários crescente, que já garante cerca de US$ 274 mil mensais em lucro operacional.

Estrutura corporativa sólida

Por trás da estética jovem e do estilo de vida exposto nas redes sociais, que inclui festas em mansões, carros esportivos e vídeos promocionais de alto impacto, o que se vê é uma operação financeiramente estruturada e com decisões corporativas estratégicas.

A Cal AI conta com 30 funcionários e um orçamento mensal robusto: só com publicidade e marketing são gastos cerca de US$ 770 mil. Isso sem incluir custos com folha de pagamento, infraestrutura de software e serviços jurídicos e contábeis.

Próximos passos

O jovem CEO pretende deixar o comando da Cal AI em dois anos, seja por meio de venda ou nomeação de um novo líder.

O objetivo é partir para uma nova empreitada dentro do universo da inteligência artificial. Ainda não sabe qual será o próximo produto, mas tem clareza de onde quer chegar: criar algo que “molde o futuro” e represente seu legado.

Lições de finanças corporativas para além da tecnologia

O equilíbrio entre o apelo inovador e a estrutura financeira é o que torna a história especialmente relevante para o campo das finanças corporativas.

A capacidade de escalar o negócio exigiu mais do que um bom produto: foi preciso entender fluxo de caixa, lidar com cronogramas de pagamento das plataformas, reinvestir lucros e definir estratégias de aquisição de usuários com retorno mensurável.

Seja para um fundador de startup ou para um executivo em uma multinacional, histórias como a de Yadegari mostram que ideias disruptivas só se tornam negócios de verdade quando acompanhadas por estratégia, responsabilidade e uma gestão financeira sólida. E, independentemente da idade, é isso que o mercado valoriza e remunera.

