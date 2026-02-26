94% dos CEOs consideram a IA apta a aconselhar executivos, de acordo com pesquisa

Uma pesquisa da Dataiku extraída do relatório global de confissões sobre IA, aponta que 94% dos CEOs globais afirmam que um agente de inteligência artificial poderia fornecer aconselhamento igual ou superior ao de ao menos um integrante presente hoje em suas reuniões.

O dado sinaliza uma mudança relevante na forma como a alta liderança enxerga o papel da tecnologia no processo decisório.

O cenário indica uma transformação estrutural, com a possibilidade de converter conhecimento acumulado ao longo de anos em sistemas capazes de operar de forma contínua, acompanhando a velocidade das decisões corporativas. As informações foram retiradas da Forbes.

Experiência como ativo escalável

Tradicionalmente, a consultoria é limitada pelo tempo disponível e pelo número de clientes atendidos simultaneamente. A dinâmica atual dos negócios, marcada por dados em fluxo constante e decisões mais rápidas, pressiona esse modelo.

Com o uso de inteligência artificial, torna-se possível estruturar modelos, análises, estudos de caso e registros acumulados ao longo da carreira em sistemas capazes de aplicar o mesmo raciocínio a diferentes contextos.

Essa arquitetura costuma envolver uma interface de interação, uma base de conhecimento com dados e materiais do especialista, uma camada de regras que organiza o processo decisório e modelos de linguagem que viabilizam as respostas.

Na prática, isso permite que empresas integrem o raciocínio de um consultor às ferramentas que já utilizam, oferecendo orientação estruturada sem depender exclusivamente da presença física do especialista.

De consultor a agente digital

Ao transformar métodos e critérios de análise em lógica estruturada, o consultor pode disponibilizar seu modelo de decisão em ambientes corporativos específicos. Em vez de apenas compartilhar conteúdos genéricos, o sistema passa a aplicar conhecimento técnico a dados concretos de cada organização.

Esse movimento também exige personalização. Um agente pode ser configurado com acesso restrito às informações relevantes de cada cliente, garantindo que o aconselhamento considere contexto, perfil de risco e objetivos estratégicos próprios.

O resultado é a ampliação do alcance da expertise, com possibilidade de novos formatos de entrega e contratos recorrentes, mantendo a base conceitual que sustenta o trabalho consultivo.

