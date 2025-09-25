87% da geração Z afirma que IA ajuda a melhorar carreira e produtividade

Um estudo da International Workplace Group (IWG), plataforma de espaços de trabalho híbridos, mostra que 76% dos colaboradores afirmam que a Inteligência Artificial acelera sua progressão de carreira, índice que sobe para 87% entre profissionais da Geração Z.

A pesquisa indica que 80% dos trabalhadores já experimentaram ferramentas de IA e 78% relatam que elas economizam, em média, 55 minutos por dia - quase um dia de trabalho extra por semana. Quase dois terços dos jovens colaboradores (59%) ajudam colegas mais experientes a adotar essas tecnologias.

Entre os profissionais seniores, 80% afirmam que esse apoio permite focar em tarefas de maior valor, e 82% relatam que a inovação trazida pelos jovens abriu novas oportunidades de negócio.

No nível executivo, dois terços reconhecem que as habilidades em IA dos colaboradores mais jovens aumentaram a produtividade de seus departamentos, e mais de 80% acreditam que as inovações introduzidas por eles geraram novas oportunidades comerciais.

Entre trabalhadores em regime híbrido, 69% destacam que a IA facilita a colaboração entre diferentes locais, melhoram a preparação de reuniões (46%), o acesso a insights compartilhados (36%) e o acompanhamento de tarefas (36%).

IA ajuda a reduzir tempo de tarefas pouco estratégicas

A automação tem sido usada para reduzir tarefas administrativas, como redação de e-mails (43%), resumo de reuniões (42%), organização de arquivos (36%) e preenchimento de formulários (36%). Com isso, as equipes realocam tempo para atividades de maior impacto: 55% dedicam-se a projetos estratégicos, 54% investem em desenvolvimento profissional e 40% fortalecem relacionamentos ou cuidam do bem-estar pessoal.

No modelo híbrido, a IA também redefine o uso do tempo no escritório, o que permite priorizar pensamento estratégico (41%), aprendizado (41%), colaboração presencial (40%) e networking (35%). Além disso, mais da metade dos colaboradores considera que a IA melhora os resultados, e 64% afirmam que torna o trabalho híbrido mais eficiente.

Apesar dos benefícios, 63% dos trabalhadores temem que a falta de conhecimento em IA atrase suas carreiras, e 61% acreditam que quem não adotar essas ferramentas ficará para trás.

Além disso, 51% veem a IA como um fator de integração geracional, e mais da metade compartilha regularmente conhecimentos sobre IA com colegas, chegando a 66% entre pessoas de 25 a 34 anos.

