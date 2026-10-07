Há 10 anos, o ABP-W prepara executivas para chegar ao conselho de administração com repertório

Quando o Board Index da Spencer Stuart estreou no Brasil, em 2015, as mulheres ocupavam 7,2% das cadeiras nos conselhos de administração das maiores companhias listadas do país. Dez anos depois, a edição de 2025 registra 18,7%. O número mais que dobrou, mas ainda deixa os boards brasileiros com mais de 80% de presença masculina.

É nesse intervalo que o ABP-W, Advanced Boardroom Program for Women da Exame Saint Paul, completa sua primeira década. O programa forma executivas C-level, diretoras e herdeiras que querem ocupar um assento em conselho ou se relacionar de forma mais estratégica com o board de suas empresas.

A rede de ex-alunas já passa de 600 mulheres em posições de liderança em grandes companhias de diversos setores.

O aniversário coincide com uma mudança de régua. Desde julho de 2025, a Lei 15.177 obriga estatais e sociedades de economia mista a reservar 30% das vagas de seus conselhos para mulheres, com implementação gradual ao longo de três eleições. A demanda por conselheiras preparadas deixou de ser apenas uma pauta de diversidade para virar uma exigência legal.

A próxima turma do ABP-W tem início previsto para setembro de 2026, com processo seletivo que inclui entrevista com a diretora do programa. Conheça a grade completa e as etapas de admissão

Um retrato que avança devagar

Os números da Spencer Stuart mostram uma evolução consistente, porém lenta. Entre 2024 e 2025, a participação feminina nos conselhos subiu de 18,4% para 18,7%. Considerando apenas as conselheiras titulares, sem suplentes, o índice cai para 16,6%.

O topo da pirâmide é ainda mais estreito. As mulheres ocupam somente seis posições de chair ou co-chair nas empresas analisadas, o equivalente a 3% do total de conselheiras. Por outro lado, 86% dos conselhos da amostra já contam com ao menos uma mulher, e elas representaram 20% dos novos membros eleitos no último ano, acima da média geral.

Na comparação internacional, o Brasil segue atrás. Segundo o relatório Women on Boards and Beyond, da MSCI, as mulheres detinham 28,3% das cadeiras em conselhos de companhias abertas de grande e médio porte no mundo em 2025.

A lei que mudou a conta das estatais

A Lei 15.177/2025 alterou a Lei das Estatais e a Lei das S.A. A reserva de vagas começa em 10% na primeira eleição após a vigência, sobe para 20% na segunda e chega a 30% na terceira. Dentro dessa cota, ao menos 30% das cadeiras devem ser ocupadas por mulheres negras ou com deficiência.

A punição para quem descumprir é dura: o conselho fica impedido de deliberar sobre qualquer matéria até regularizar sua composição. Para companhias privadas, a adesão é facultativa, mas a lei também passou a exigir que todas as sociedades anônimas divulguem indicadores de equidade em seus relatórios da administração.

O efeito prático é uma busca acelerada por mulheres com repertório técnico para ocupar essas cadeiras. Um conselho não se forma com boas intenções, e sim com gente capaz de ler um balanço, avaliar riscos e mediar decisões coletivas.

O que se aprende antes de sentar à mesa

O ABP-W tem 300 horas de carga horária, com aulas mensais às sextas-feiras, das 8h às 18h. O formato é presencial na unidade Jardins, em São Paulo, com transmissão ao vivo online. A turma atual começou em setembro de 2026 e termina em dezembro de 2027.

A grade cobre sistema de governança corporativa, cenário econômico global, análise estratégica de performance, criação de valor, gestão integrada de riscos, ética e compliance, transformação digital e organizações orientadas por dados e inteligência artificial. Há também um módulo de mediação de conflitos, competência central para quem participa de decisões colegiadas.

Parte das aulas acontece em simulações de reuniões de conselho com casos reais, em que as participantes assumem papéis e enfrentam agendas e disputas típicas de um board. A seleção inclui análise curricular pelo comitê acadêmico e entrevista individual com a diretora do programa.

Para a advogada Mônica Rossi, CEO da Rossi, Maffini & Milman, o ganho veio da amplitude. "O direito usa essas temáticas mais engessadas. No ABP-W, essas temáticas foram abertas, abriram outros horizontes e outros olhares", diz.

Ao longo de uma década, o ABP-W reuniu mais de 600 mulheres em posições de liderança em grandes empresas. Saiba como o programa prepara executivas para a atuação em conselhos

O valor que não está no currículo

Perguntada sobre o que mudou mais rápido desde o início do programa, Karina Haidar Müller, sócia-fundadora do Müller Mazzonetto e conselheira da dataREVENUES, não fala de empresas nem de currículos. "O que aconteceu mais rápido foi uma conexão brutal entre todas", diz.

Ela atribui essa conexão à forma como Christiane Aché, diretora do ABP-W, conduz o início do curso. Já na primeira aula, as alunas são levadas a expor as próprias fragilidades a um grupo de quase 40 mulheres. "Se você conseguir se abrir, você tem um olhar mais humano, uma para a outra, e eu vejo isso no meu dia a dia com essas mulheres", afirma.

Christiane é fundadora da JUA Consultoria e construiu carreira em finanças de projetos na Alstom, na GE Renewables e na Aerospatiale, hoje Grupo Airbus. Também acumula passagens por conselhos de empresas, institutos e associações.

Para Karina, o certificado do ABP-W pesa mais hoje do que pesava para as primeiras turmas. Ela recorre a um termo do próprio ofício para explicar. "Você tem um intangível maior quando fala do ABP-W", diz.

De São Paulo a Toronto

Uma década de turmas também ampliou o alcance geográfico do programa. Todos os anos, alunas e ex-alunas podem participar de um módulo internacional opcional com escolas de negócios parceiras. Na edição atual, a imersão acontece na unidade de Toronto da Smith School of Business, no Canadá, com uma semana de sessões conduzidas por especialistas locais e visitas a empresas.

A exposição a outros mercados é um dos pontos mais citados pelas egressas. "Expandiu muito a minha visão de adaptabilidade no contexto global", diz Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil.

Para Ava Cohn, conselheira fiscal e consultiva, o programa não termina no último módulo. "Foi um verdadeiro divisor de águas. É uma jornada de aprendizado, de ampliação de mindset, de você estar sempre se reinventando e estabelecendo conexões diferentes", afirma.

Com a nova lei de cotas, a demanda por conselheiras preparadas tende a crescer nos próximos anos. Entenda como o ABP-W, da Exame Saint Paul, estrutura essa formação