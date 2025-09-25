O plano AI Plus, o mais acessível do Google, está agora disponível em mais de 40 países, incluindo Angola, Bangladesh, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gana, Indonésia, Quênia, México, Nepal, Nigéria, Filipinas, Senegal, Uganda, Vietnã e Zimbábue.

O serviço foi lançado inicialmente na Indonésia neste mês por cerca de US$ 4,50 mensais. Em outros países, o preço gira em torno de US$ 5, com desconto de 50% nos primeiros seis meses em locais como Nepal e México.

O plano oferece acesso ao Gemini 2.5 Pro e ferramentas de criação de imagens e vídeos como Flow, Whisk e Veo 3 Fast. Usuários também podem utilizar recursos avançados do assistente de pesquisa em IA NotebookLM, aplicar IA no Gmail, Docs e Sheets, além de contar com 200 GB de armazenamento em nuvem.

O lançamento ocorre um dia após a OpenAI expandir seu plano ChatGPT Go, que custa menos de US$ 5, para a Indonésia. Entre os países em que o Google lançou o AI Plus barato, a Índia, onde o ChatGPT Go estreou, não está incluída.

Com esses novos planos, Google e OpenAI buscam alcançar mais usuários pagantes em regiões onde uma assinatura de US$ 20 por mês pode ser considerada cara.

