Plano mais acessível amplia o acesso a recursos de IA para países que podem trazer maior número de pagantes a primeiro momento (Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h05.
Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 17h26.
O plano AI Plus, o mais acessível do Google, está agora disponível em mais de 40 países, incluindo Angola, Bangladesh, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gana, Indonésia, Quênia, México, Nepal, Nigéria, Filipinas, Senegal, Uganda, Vietnã e Zimbábue.
O serviço foi lançado inicialmente na Indonésia neste mês por cerca de US$ 4,50 mensais. Em outros países, o preço gira em torno de US$ 5, com desconto de 50% nos primeiros seis meses em locais como Nepal e México.
O plano oferece acesso ao Gemini 2.5 Pro e ferramentas de criação de imagens e vídeos como Flow, Whisk e Veo 3 Fast. Usuários também podem utilizar recursos avançados do assistente de pesquisa em IA NotebookLM, aplicar IA no Gmail, Docs e Sheets, além de contar com 200 GB de armazenamento em nuvem.
O lançamento ocorre um dia após a OpenAI expandir seu plano ChatGPT Go, que custa menos de US$ 5, para a Indonésia. Entre os países em que o Google lançou o AI Plus barato, a Índia, onde o ChatGPT Go estreou, não está incluída.
Com esses novos planos, Google e OpenAI buscam alcançar mais usuários pagantes em regiões onde uma assinatura de US$ 20 por mês pode ser considerada cara.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga