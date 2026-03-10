Carreira

70% dos CEOs operam em ambientes de instabilidade — e isso está muda a escolha de líderes

Em ambientes de disrupção, conselhos avaliam menos experiência e mais capacidade de adaptação

Adaptação supera experiência. | Créditos: Adobe Stock

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 10 de março de 2026 às 14h30.

Última atualização em 10 de março de 2026 às 14h30.

A sucessão de CEOs entrou em uma nova fase dentro das grandes empresas. Em um ambiente de negócios marcado por incerteza, conselhos e recrutadores passaram a buscar menos currículos impecáveis e mais evidências de capacidade de adaptação. 

Levantamento da consultoria AlixPartners mostra que 70% dos CEOs afirmam operar hoje em ambientes de alta instabilidade. Nesse cenário, identificar executivos capazes de navegar entre mudanças se tornou parte central do processo de escolha de liderança. As informações foram retiradas de Fast Company.

O que conselhos buscam em futuros CEOs

Segundo David Lange, diretor da área global de consultoria estratégica para conselhos e CEOs da Russell Reynolds Associates, a discussão durante processos de sucessão mudou de natureza. O ponto central já não é apenas se o candidato tem experiência suficiente para assumir o cargo.

Conselheiros querem entender se o executivo consegue ampliar escala de atuação, adaptar estratégias e evoluir conforme o contexto do negócio muda.

Isso desloca o peso da avaliação para aspectos comportamentais e cognitivos da liderança. Executivos que demonstram capacidade de interpretar cenários complexos, revisar hipóteses e reorganizar prioridades tendem a ganhar espaço em processos de sucessão.

Como medir potencial de adaptação

Para estruturar essa avaliação, a Russell Reynolds desenvolveu ao longo de 26 anos um modelo chamado Leadership Portrait. O método tenta quantificar características associadas à evolução da liderança ao longo do tempo.

Entre os fatores analisados estão curiosidade, resiliência, impulso por resultados e inteligência social. Nos últimos anos, a consultoria também passou a medir o que chama de realização de potencial, analisando  valores, desejo de gerar impacto e grau de consciência que o executivo possui sobre seus próprios pontos fortes e limitações.

