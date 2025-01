7 frases inspiradoras sobre liderança para ser um líder de alta performance

No mundo dos negócios, palavras têm o poder de transformar. Grandes líderes sabem que uma frase certa, dita no momento exato, pode motivar equipes, moldar culturas organizacionais e impulsionar resultados. Pensando nisso, a EXAME elencou sete frases de líderes emblemáticos, que não apenas marcaram suas trajetórias, mas também deixaram um legado de inspiração.

1. "O sucesso geralmente vem para aqueles que estão ocupados demais para procurar por ele." — Henry David Thoreau

Essa citação, amplamente utilizada no mundo corporativo, foi adotada por executivos como Elon Musk, que enxerga o trabalho árduo como peça central da inovação. Para equipes, ela carrega um lembrete valioso: foco e dedicação são os verdadeiros atalhos para resultados extraordinários.

Com cases reais do mercado, EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão; clique aqui e garanta uma vaga

2. "Errar é aceitável, mas não aprender com o erro é imperdoável." — Satya Nadella

O CEO da Microsoft promove uma cultura de aprendizado contínuo dentro da gigante da tecnologia. Essa frase destaca a importância de transformar falhas em lições e reforça que o crescimento só acontece quando a curiosidade supera o medo de errar.

Satya Nadella, CEO da Microsoft (Leandro Fonseca/Exame)

3. "Seja um líder que você gostaria de seguir." — Simon Sinek

Autor do best-seller Start With Why, Simon Sinek desafia líderes a liderarem pelo exemplo. Para inspirar uma equipe, é essencial que os valores pessoais do líder ressoem nas ações. Como ele mesmo enfatiza, liderança é sobre confiança, e confiança só se constrói com coerência.

4. "Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado." — Provérbio africano

Muito citado por Sheryl Sandberg, ex-COO do Meta, essa frase é um lembrete poderoso do valor do trabalho em equipe. Em um ambiente corporativo, é fundamental cultivar a colaboração e reconhecer que os melhores resultados vêm da união de diferentes talentos.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro

5. "Clientes felizes são os melhores advogados da sua marca." — Jeff Bezos

O fundador da Amazon trouxe a experiência do cliente para o centro da estratégia empresarial. Inspirar uma equipe com essa filosofia é reforçar que a satisfação do cliente não é apenas um resultado, mas um objetivo diário.

Jeff Bezos (Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images)

6. "A coisa mais difícil é decidir agir. O restante é apenas tenacidade." — Amelia Earhart

A pioneira da aviação inspira profissionais de todas as áreas com sua coragem em enfrentar desafios. Essa frase é um convite à ação: grandes ideias só se tornam grandes realizações quando saem do papel.

7. "Pessoas não compram o que você faz, compram por que você faz." — Simon Sinek

Sinek aparece novamente nesta lista com uma frase que ressoa fortemente em líderes visionários. Ele reforça a ideia de que equipes inspiradas por um propósito claro têm mais chances de engajar clientes e conquistar mercados.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta uma vaga

Pré-MBA ensina habilidades em gestão e liderança

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME