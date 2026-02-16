CEO do BTG Pactual revela lições liderança, negócios e tomada de decisão

A trajetória de Roberto Sallouti, hoje CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, não começou no topo, mas em um estágio de férias. Trinta anos depois, ele lidera um dos maiores bancos de investimento da América Latina e atua em conselhos de organizações que influenciam educação, tecnologia e finanças.

Agora, parte das decisões que moldaram essa jornada é compartilhada em uma masterclass gratuita do Na Prática, criada para ajudar jovens e profissionais a tomarem decisões mais ambiciosas e conscientes em suas carreiras.

Decisões que constroem oportunidades e não dependem de sorte

A masterclass parte de um ponto central que carreiras sólidas não nascem do acaso, mas de escolhas consistentes. Sallouti explica como coragem, preparo e atitude criam o terreno onde “a sorte” aparece e por que profissionais que assumem riscos calculados aceleram seu crescimento dentro das empresas.

Os participantes aprendem a transformar portas entreabertas em oportunidades reais, desenvolvendo visão de longo prazo e a capacidade de decidir diante de cenários incertos.

Como crescer dentro das empresas com consistência e visão de futuro

Chegar aos cargos mais altos exige algo que nem sempre aparece nos livros, ou seja, a habilidade de fazer boas escolhas em cada etapa da carreira. No conteúdo da masterclass, Sallouti detalha quais decisões diferenciam quem progride de quem estagna e como construir um percurso intraempreendedor dentro das organizações.

A aula aprofunda temas como responsabilidade, ambição consciente, leitura de contexto e alinhamento entre performance e cultura organizacional.

Liderar com ética, propósito e foco no negócio

Além de CEO do BTG Pactual, Sallouti também atua em conselhos como Inteli, Banco Pan, Febraban e Unicef Brasil. Essa vivência amplia a discussão sobre liderança ética, impacto social e a necessidade de colocar o negócio, a cultura e as pessoas no centro das decisões estratégicas.

A masterclass discute como lideranças que equilibram resultados com valores constroem organizações mais resilientes, uma habilidade cada vez mais exigida no mercado.

Um conteúdo pensado para quem quer acelerar a carreira

O público-alvo desta masterclass inclui jovens profissionais, analistas, especialistas e líderes em desenvolvimento que buscam:

Tomar decisões mais conscientes e ambiciosas

Crescer dentro das empresas com clareza e consistência

Entender como avaliar riscos com coragem

Desenvolver visão de longo prazo

Liderar pessoas alinhando propósito, negócios e cultura

Mais de 1.500 pessoas já assistiram ao conteúdo, que integra a nova fase do Na Prática dentro da filantropia do BTG Pactual, com foco em ampliar acesso à formação profissional e em preparar futuras lideranças do país.

Formação que gera impacto real

O Na Prática, que faz parte da filantropia do BTG Pactual, trabalha há mais de uma década para desenvolver carreiras em todas as etapas, do estágio à alta liderança.

Pesquisas feitas em parceria com a FGV mostram:

49% dos alunos relatam mudança na atitude profissional

20% afirmam ter aumentado seu protagonismo

R$ 9.900 é o aumento médio anual de salário atribuído aos cursos

+120 mil alunos já foram impactados

Os dados reforçam a relevância da formação em tomada de decisão, um dos pilares mais determinantes na trajetória de Sallouti.

O que você pode aprender com as decisões que moldaram um dos maiores CEOs do país

Aprenda com quem transformou decisões estratégicas em uma carreira de impacto.

Na masterclass gratuita com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, você vai entender como escolhas conscientes — nas horas certas — constroem trajetórias sólidas, aceleram o crescimento profissional e formam líderes preparados para o futuro.

Ao se inscrever gratuitamente, você poderá acessar conteúdos exclusivos, por exemplo…

As decisões que ampliam oportunidades ao longo da carreira

Como crescer dentro das empresas com consistência e visão

Como equilibrar risco, ética, coragem e longo prazo

Os princípios que guiam decisões estratégicas de liderança

É a sua chance de aprender diretamente com um dos principais executivos do país — e aplicar esses ensinamentos no seu desenvolvimento profissional.

As vagas são gratuitas e limitadas. Inscreva-se agora e fortaleça sua capacidade de decisão.

