Shark Tank: eles abriram um negócio com apenas US$ 200 – e deve render US$ 300 mil este ano

Ashley Green tinha apenas 21 anos quando enfrentou uma perda devastadora: a morte repentina de sua mãe. Com apenas uma única foto juntas, ela entendeu o verdadeiro valor das memórias.

Esse momento de reflexão se tornou o motor de sua jornada empreendedora, resultando na criação da Kaans Designs, em 2014, ao lado do marido, Kenny Green. A ideia era simples, mas poderosa: vender roupas coordenadas que incentivassem as famílias a capturar e preservar seus momentos juntos. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Eles tinham apenas US$ 200

O casal começou modestamente em sua garagem em Fort Wayne, Indiana, com um investimento inicial de apenas US$ 200 fornecido pelo pai de Ashley. Enquanto equilibravam empregos como professora de ensino médio e assistente social, a dupla conseguiu fazer de sua paixão um negócio lucrativo.

No entanto, o crescimento foi gradual. Em 2023, a Kaans Designs já havia alcançado US$ 44 mil em receita anual e, com a expectativa de fechar 2024 com US$ 300 mil em vendas, o desafio era escalar o negócio e diversificar os produtos.

Essa necessidade os levou ao programa Shark Tank para buscar US$ 75 mil em troca de 15% de participação na empresa. Apesar de receberem conselhos valiosos dos jurados, como Daymond John e Lori Greiner, a oferta que aceitaram veio do bilionário Todd Graves.

Ele propôs um empréstimo de US$ 75 mil com juros, em troca de 10% de participação. Além disso, Daymond John, fundador da FUBU, ofereceu mentoria gratuita, destacando que a Kaans Designs já possuía grande potencial de crescimento sem abrir mão de sua autonomia.

Uma habilidade foi responsável pelo sucesso

A história dos Greens é um exemplo claro de como as finanças corporativas podem impulsionar negócios emergentes. Saber equilibrar investimentos iniciais, como o aporte de US$ 200, e buscar formas estratégicas de capitalização — sem abrir mão de parte significativa da empresa — é uma habilidade essencial para qualquer empreendedor.

Essa abordagem permitiu que a Kaans Designs mantivesse seu controle criativo e financeiro, fatores cruciais para seu crescimento sustentável.

No universo corporativo, dominar conceitos financeiros vai além de saber captar recursos. Para especialistas, trata-se de compreender como gerenciar margens de lucro, reinvestir de forma estratégica e identificar oportunidades de expansão sem comprometer a saúde do negócio.

Ashley e Kenny demonstraram essa capacidade ao reconhecer o momento certo de buscar ajuda para ampliar suas operações e ao optar por uma solução que preservasse a independência da empresa.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME