5 comandos do Gemini que podem transformar sua rotina executiva

O uso de IA generativa não precisa (e nem deve) ficar restrito ao time de tecnologia. Em meio à corrida pela produtividade e automação inteligente, o Gemini é uma ferramenta poderosa para quem ocupa cargos de liderança e precisa entregar resultados com agilidade e precisão. Abaixo, selecionamos cinco comandos estratégicos — entre os dez destacados pelo Fast Company Brasil — com foco em cenários corporativos e táticos.

1. “Perguntar sobre esta tela”

No meio de uma reunião ou revisão de relatório, você pode usar o comando para que o Gemini analise e explique o conteúdo exibido no momento: gráficos, dashboards, planilhas ou até mesmo apps internos. Isso significa menos tempo para entender os dados e mais tempo para agir sobre eles.

2. “Resumir e‑mails longos”

Líderes frequentemente enfrentam caixas de entrada volumosas. Com este comando, basta indicar ao Gemini algo como: “Resuma os e‑mails sobre o projeto XYZ nos últimos três dias” — e você recebe os pontos principais, decisões pendentes e riscos identificados. A automação dessa tarefa gera economia de tempo e evita que oportunidades escapem.

3. Criar “Gems” personalizadas

As “Gems” são versões do Gemini adaptadas para tarefas ou contextos específicos. Imagine uma “Gem Financeiro” que entende termos contábeis da sua empresa ou uma “Gem RH” que mapeia perfis de candidatos. Esse grau de personalização transforma a IA de suporte genérico para alavanca estratégica no seu negócio.

4. Planejar viagens com listas automatizadas

Mesmo em posições de liderança, há deslocamentos e logística que consomem tempo. Utilize o comando de planejamento para gerar checklists automáticos com base no destino, duração da estadia, perfil dos participantes. Assim, você reduz o “ruído operacional” e concentra sua atenção em decisões de impacto.

5. Descobrir lugares com ajuda do Maps

Para executivos que visitam clientes ou participam de eventos, o Gemini integrado ao Google Maps pode sugerir locais adequados ao seu objetivo: “cafés silenciosos para reuniões de 2 pessoas”, “espaços para brainstorm em grupo”, “restaurantes para jantar de negócios em São Paulo”. Isso significa transformar deslocamentos em oportunidades estratégicas, não meras formalidades.

