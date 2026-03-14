O prompt que faz o ChatGPT revisar um currículo e sugerir melhorias

Revisar um currículo nem sempre é uma tarefa simples. Muitas vezes, os trabalhadores tem dificuldades para identificar problemas de clareza, organização ou até mesmo de apresentação das experiências profissionais.

Nesse cenário, a inteligência artificial pode ajudar a fazer uma análise inicial do material.

Quando orientadas com o comando correto, elas conseguem avaliar o currículo de forma semelhante a um recrutador, destacando pontos fortes, falhas de estrutura e sugestões de melhoria.

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O prompt que faz a revisão

Para obter uma análise mais completa, o segredo está em orientar claramente o que a ferramenta deve avaliar. Um exemplo de comando é:

Analise o currículo enviado como se você fosse um recrutador experiente.

Faça uma revisão completa avaliando de forma geral, mas também atento aos detalhes de design, estrutura, escrita, a descrição de experiência e habilidades. Lembre-se de comentar a impressão que o CV passa. Por fim, apresente: os principais pontos fortes; os principais problemas e sugestões exemplificadas de práticas de melhoria.

Esse tipo de prompt direciona a análise para diferentes aspectos do currículo, indo além de uma simples correção de texto.

O que a IA consegue avaliar

Quando recebe esse tipo de instrução, o ChatGPT pode analisar diferentes elementos do documento. Entre eles estão:

Estrutura e organização: se as seções estão claras, bem divididas e fáceis de ler.

Clareza da escrita: se as experiências estão descritas de forma objetiva ou se há excesso de informações vagas.

Coerência das habilidades: se as competências listadas fazem sentido em relação às experiências apresentadas.

Impressão geral do documento: qual imagem profissional o currículo transmite para um possível recrutador.

Essa análise pode ajudar o candidato a perceber problemas que passam despercebidos durante a escrita.

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Sugestões de melhoria

Além de identificar pontos fortes e fracos, a ferramenta também pode sugerir melhorias práticas. Isso pode incluir, por exemplo:

reescrever trechos para torná-los mais claros;

reorganizar seções do currículo;

melhorar a descrição de resultados ou responsabilidades;

ajustar o nível de detalhamento das experiências profissionais.

Essas sugestões funcionam como um ponto de partida para aprimorar o documento antes de enviá-lo a processos seletivos.

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Apesar de ajudar na revisão, a inteligência artificial não substitui completamente a avaliação humana. Cada empresa e recrutador pode valorizar aspectos diferentes em um currículo, dependendo da vaga e do perfil procurado.

Mesmo assim, usar ferramentas de IA para revisar o documento pode ser uma etapa útil no processo de preparação, ajudando a identificar ajustes importantes antes de compartilhar o currículo com empresas ou recrutadores.