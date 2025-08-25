4 erros de marketing: o que outras marcas erraram e como você pode acertar

Em abril de 1985, a Coca-Cola lançou a New Coke, uma nova fórmula mais doce criada para competir com a Pepsi. A ideia parecia promissora: nos testes cegos, consumidores aprovaram o sabor. Mas, quando chegou às prateleiras, a reação foi oposta — milhares de fãs da marca se revoltaram, acusando a empresa de “trair” a receita original.

Em apenas 79 dias, a companhia voltou atrás e recolocou a “Coca-Cola Classic” no mercado, transformando o episódio em um dos maiores fracassos da indústria.

Casos como esse mostram que até gigantes globais tropeçam. E, quando isso acontece, os erros acabam virando aprendizado para outras marcas.

De olho nisso, a EXAME elencou outros quatro erros recorrentes em marketing; Veja a seguir e saiba como evitá-los:

1. McDonald’s Arch Deluxe (1996)

O McDonald’s tentou melhorar sua fama ao lançar um hambúrguer premium, o Arch Deluxe, direcionado ao público “sofisticado”.

O problema é que isso contradiz completamente a proposta de conveniência e preço acessível que a marca sempre representou. E o resultado foi a criação de um produto que soava elitista demais e alienou sua base tradicional.

Como evitar isso:

Avalie se a comunicação e o produto estão alinhados com os valores e expectativas do seu público;

Teste mensagens e conceitos com audiências reais antes de investir em larga escala.

2.Airbnb – “Floating World” (2017)

A campanha “Live the life aquatic! (Viva a vida aquática!)” do Airbnb promovia estadias flutuantes pouco antes do furacão Harvey devastar a costa do Texas, tornando o slogan insensível à realidade das vítimas ￼ ￼.

Como acertar:

Faça uma revisão de contexto social e cultural antes de lançar campanhas;

Tenha alternativas de conteúdo prontas para evitar crises por tempo errado.

3. Edsel da Ford (1957–1960)

A Ford criou o Edsel, uma nova marca que ocupava um nicho intermediário entre seus modelos de carros, mas falhou ao posicioná-lo com estética polêmica, problemas de qualidade e preços confusos, causando frustração e falta de identidade entre os consumidores ￼ ￼.

Como fazer diferente:

Defina claramente o posicionamento do produto em relação aos demais da marca e concorrentes;

Testei a percepção do valor e da proposta antes do lançamento.

4.Pepsi - comercial com Kendall Jenner (2017)

Pepsi tentou vender a ideia de união por meio de um protesto, em um anúncio com Kendall Jenner abrindo mão de um refrigerante como gesto de paz.

O resultado foi um vídeo que banalizou movimentos sociais e gerou enorme rejeição, sendo retirado do ar em poucas horas.

Como evitar esse risco:

Consulte especialistas culturais e revise as mensagens;

Inclua diversidade e representatividade nas equipes criativas e de aprovação.

