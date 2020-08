3 lições de inglês com a série da Jennifer Aniston na Apple TV+

Além de estudar inglês com a série The Morning Show, da Apple TV+, você pode explorar temas como: cultura organizacional, assédio sexual, o papel da mulher e solução de problemas complexos. Esta última é a primeira mais importante das 10 competências necessárias para surfarmos no mundo corporativo.

No entanto, aqui vamos nos concentrar em como podemos estudar inglês com esta série. Ela foi lançada em novembro de 2019 e é inspirada no livro Top of the Morning do jornalista Brian Stelter. Ele relata vários programas de TV, seus âncoras e acontecimentos que observou, sendo repórter do The New York Times. A primeira temporada tem 10 episódios e há previsão de uma segunda.

Top of the morning é uma expressão idiomática que quer dizer “the best of the morning to you”. Pode ser uma alusão à espuma do leite no topo da xícara. Uma resposta simples para quem dizer isso a você é “thank you”. No entanto, o mais adequado é responder com “And the rest of the day to yourself.”

Já Morning Show é uma expressão usada, no Canadá e Estados Unidos, para designar um programa de televisão com info-entretenimento (em inglês infotainment). É transmitido ao vivo pela manhã (normalmente entre 5h e 10h da manhã). Na Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e Inglaterra é usada a expressão Breakfast Television.

Neste resumo da série, vamos estudar as palavras em negrito:

Alex Levy anchors The Morning Show, a popular breakfast news program broadcast from Manhattan on the UBA network that has excellent viewership ratings and is perceived to have changed the face of American television.

After her on-air partner of 15 years, Mitch Kessler, is fired amidst a sexual misconduct scandal, Alex fights to retain her job as top news anchor while sparking a rivalry with Bradley Jackson, a haphazard field reporter whose series of impulsive decisions bring her into a new world of TV journalism.

– Program quer dizer programa em inglês americano. Em inglês britânico, escreve-se programme.

– Viewership quer dizer audiência em português. Portanto, vale explicar que audience significa plateia.

– To perceive é parecido com português e significa perceber. To realize é um falso cognato porque também significa perceber. Para dizer realizar em inglês, existem algumas opções: accomplish, do, make, perform.

– Amidst é uma variação de amid. Preposição que significa no meio de; cercado por; envolto; entre.

– Sexual misconduct: Sempre que usamos o prefixo MIS antes de um verbo ou substantivo tem um significado negativo, neste caso quer dizer má conduta sexual.

Misunderstand – entender mal

Misbehave – comportar-se mal

Existe a expressão sexual harassment que significa assédio sexual. Na série, Mitch é chamado de sexual predator.

– Rivalry quer dizer rivalidade. Algumas palavras parecidas competition, antagonism

– Haphazard significa casual, acidental, mas neste contexto quer dizer descuidada.

Para treinar compreensão escrita, leia este resumo do primeiro episódio:

The Morning Show, a popular news and talk morning television show, is thrown into chaos when co-anchor Mitch Kessler is fired amid allegations of sexual harassment. Fellow anchor Alex Levy grows furious at Mitch and the network for keeping her in the dark and later meets with Mitch, who reveals the network plans on replacing her.

Elsewhere, conservative reporter Bradley Jackson becomes a viral sensation after a video of her angrily fact-checking a coal mine protester is posted on social media. Bradley quits following a confrontation with her boss and, after an argument with her family, is asked to appear on The Morning Show for an interview.

Alex, who is skeptical about Bradley’s claim that she was unaware of being filmed, presses her during the interview, which Bradley manages to get through. Network head Cory Ellison later calls Bradley and asks to meet her so they can discuss her future.

Por fim, para praticar compreensão oral e entrar no clima da série, deixo abaixo duas dicas de vídeos:

Este é o link para o trailer official do The Morning Show.

Este é o link para uma entrevista com Jennifer Anniston e Reese Witherspoon para o programa Good Morning America. Elas se conheceram quando Reese fez uma participação em Friends como irmã da Rachel (Jennifer) há cerca de 20 anos. Agora, ambas são produtoras da série The Morning Show.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar.

